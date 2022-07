INE contempla 9 normas para el censo, menos la que prevé encuestas intercensales

El descontento por la demora de dos años y su cercanía con un proceso electoral proviene, principalmente, desde Santa Cruz que urge una distribución de recursos y escaños por el aumento de su población en las últimas dos décadas.

“El Consejo Nacional de Autonomías no tiene competencia, no tiene atribuciones para postergar o definir cuándo se realiza un censo. Si bien se ha manifestado que por consenso se ha postergado el censo, pero por consenso no se puede infringir la Ley 2105 vigente que establece que los censos se deben llevar cada 10 años”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.