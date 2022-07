INRA dice que no tiene competencia en el nuevo conflicto por tierra en Las Londras

«Nosotros no estamos conociendo porque no tenemos competencia, no estamos en el lugar», dijo el director departamental cruceño del INRA.

UNITEL DIGITAL, NORAH GUTIÉRREZ

Fuente: Unitel

El director departamental del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, se pronunció acerca de la segunda toma de tierras ocurrida en Las Londras. Indicó que en noviembre del 2021 se determinó que de los 16 predios, 11 son tierras fiscales no disponibles y que ahora es la Fiscalía junto a la Policía los que deben investigar las denuncias de avasallamiento.

«Nosotros (INRA) no estamos conociendo porque no tenemos competencia, no podemos afirmar algo que no estamos investigando, no estamos en el lugar, damos las referencias del caso porque son temas vigentes», dijo Rojas este jueves en conferencia de prensa.

Enfatizó en que este caso está siendo atendido en el Tribunal Agroambiental y que esta instancia la que maneja la información actualizada del estado en el que se encuentra esta disputa por tierras y que debido a este recurso la determinación del INRA aún está en revisión.

Sobre la nueva denuncia de avasallamiento señaló que esta se trata de un lío entre comunidades en donde los comunarios pertenecientes a la subcentral Pailitas sienten que estarían siendo avasallados, pero remarcó que este es un tema del que como institución no tienen competencia.

Comunario es herido de bala