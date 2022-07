J Balvin responde si lanzaría una ‘tiraera’ contra algún artista del género urbano

Fuente: Infobae

No es común ver al cantante de música urbana J Balvin interactuar con sus seguidores por medio de dinámicas, pues en su lugar, deja ver el contenido en el cual se encuentra trabajando, los espectáculos a los que asiste y los diferentes espacios que puede compartir junto a su familia, la modelo argentina Valentina Ferrer y su hijo, Río.

Son pocas las ocasiones en las que saca un espacio en su apretada agenda para responder las inquietudes que tienen sus seguidores con respecto a su carrera profesional, o incluso, hablar de otros artistas del género urbano en Colombia como Karol G y Feid.

Al abrir la caja de preguntas, el artista dio paso a que sus seguidores le preguntaran lo que ellos quisieran y él tenía la potestad de decidir cuáles respondería, entre esos llamó la atención uno sobre los enfrentamientos que protagonizó con René de Calle 13 y el más reciente con, Christian Nodal, a quienes les respondió una aparente ‘tiraera’ que le hicieron a través de las redes sociales.

Respecto a este tema, la pregunta que le formularon fue: “¿Harías una tiraera?”, a lo que el paisa respondió contundentemente, que no, porque esa no es su manera de actuar frente a los ataques que recibe de otros artistas y prefiere trabajar en la cultura con propuestas distintas.

“Jamás, no es mi vibra, no soy yo. Yo vine para elevar la cultura y a los que me siguen no les puedo enseñar odio”, respondió el paisa.

Respecto a su vida personal, al artista le preguntaron por la diferencia que existía entre el personaje público de Balvin y lo que es en su interior, como José Osorio, a lo que aseguró que no existe ninguna diferencia entre los dos, pues su actuar es el mismo.

Las preguntas de esta índole continuaron, por lo que sus seguidores quisieron conocer si al paisa cuando era un menor, se le pasó en algún momento por su mente ser famoso y tener la posición que ostenta hoy en día, respondiendo afirmativamente, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Con estas respuestas, los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se encargó se replicar el contenido del paisa, logrando más 4.500 likes y se acerca a los 200 comentarios de los cuales destacan el aprecio de sus seguidores por el trabajo que hace, además, la admiración que despierta en otros para seguir sus pasos.

Algunos de los comentarios más destacados son: “lo amo, José es el mejor”; “no se siente famoso, pero no vive en su país, no sale a la calle; en fin, la hipocresía”; “puras respuestas de niño, qué haremos con el intelectual”; “pobrecito, él sabe que ahora debe cuidar mucho sus palabras”; “el único pecado de este tipo es no haber apoyado el paro nacional en el país, de ahí el hate”; “este mundo necesita más amor y menos odio”, entre otros.

Cabe recordar que J Balvin forma parte del grupo de artistas colombianos que impulsaron el reguetón desde Medellín y promovieron la cultura urbana en Colombia junto a Maluma, además, han abonado el camino a otros artistas como Feid, Karol G, que hacen parte casi que de una primera generación de cantantes urbanos paisas que poco a poco lograron ir escalando en su carrera hasta ahora ser vistos como parte de las estrellas más brillantes de Colombia en la industria musical.