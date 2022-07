Jhonny se da otro ‘baño de pueblo’, lanza nuevas promesas y dice que va a trabajar con el que quiera hacerlo

El alcalde cruceño convocó a diversos sectores, entre ellos comerciantes, transportistas, artesanos y juntas vecinales en búsqueda de respaldo para su gestión que en el último tiempo se ha visto opacada por denuncias de corrupción.

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

Desde el balcón del edificio central de la Alcaldía, cuya vista da a la Plaza 24 de Septiembre, el alcalde Jhonny Fernández se dirigió a las personas de diversos sectores que se congregaron allí, y les preguntó si aceptaban el pacto de unidad y de fortalecimiento institucional, a lo que la multitud respondió afirmativamente.

“¿Sellamos el pacto de unidad?, ¿sellamos el pacto de unidad institucional e intersectorial?, ¿sellamos el pacto para el fortalecimiento institucional con los artesanos, los gremiales, los transportistas y las juntas vecinales?”, preguntó a la multitud.

Entre sus intervenciones iba alternando con dirigentes de distintos sectores, como los comerciantes y los transportistas, pero también los artesanos y las juntas vecinales. Uno por uno tomaron el micrófono para expresar su respaldo a Fernández, que fue calificado como “el alcalde del pueblo”, “protector de la familia gremial” y “hombre de palabra”.

Los representantes de las distintas organizaciones destacaron que era la primera vez que les cedían la palabra en un acto como ese y le dieron su voto de confianza y respaldo a Johnny. Sin embargo, hace menos de un mes los transportistas bloquearon el segundo anillo de la ciudad para exigir demandas de su sector, como la recuperación de espacios públicos y la gestión de políticas públicas para tener mercados sustentables.

El discurso del alcalde giró en torno a la unidad, como no podía ser de otra manera, considerando el nombre del pacto; quizás por eso fue frecuente que se dirigiera a sus interlocutores como ‘hermanos’, en la misma forma en que lo hacen en el Gobierno nacional.

“Amémonos, démonos siempre la mano. Esta autoridad lo que quiere es que ya no (haya) más peleas, ya no más confrontación, ya no más discriminación. Que se lo respete a usted como persona, no porque tiene plata, sino porque es ciudadano, porque hace que este pueblo, este país vaya adelante”, expresó y prometió que a las personas que vienen del interior del país “siempre serán protegidas” y tratadas como “hermanos”.

Pero también indicó que trabajará con quien quiera hacerlo, mencionó a las instancias gubernamentales nacional y departamental, pero también a las empresas de todos los tamaños.

“Yo les dije que si soy alcalde voy a trabajar con todas las instituciones, sin discriminar a nadie. Y hoy quiero decirles que si a nivel departamental quieren trabajar con su alcalde, ¡bienvenido! (…) Todos los convenios que va a hacer su alcalde los vamos a hacer con quienes quieran trabajar. Yo no voy a discriminar a nadie. Si el Gobierno central quiere trabajar con su alcalde, el alcalde va a trabajar con ellos”, manifestó Fernández.

“Vamos a seguir adelante, nadie nos va a detener; somos la fuerza del pueblo y este pacto de unidad es por el bien de la familia de Santa Cruz”, agregó.

Anuncios

En la oportunidad, el alcalde indicó además que las tablets que ofreció en su campaña para estudiantes de secundaria serán computadoras y que ya están siendo fabricadas. Asimismo, anunció que desde 2023 se entregará un paquete de útiles escolares, como ayuda a las familias ‘humildes’.

En el área de salud, el alcalde habló de la compra de cinco tomógrafos para ser distribuidos entre los hospitales municipales, donde, según dijo, en los últimos días se ha entregado Bs 48 millones en medicamentos.

Otro de sus anuncios estuvo referido a los terrenos que dará en concesión a los comerciantes para nuevos mercados, así como la nueva ley de transporte “para mejorar el servicio y velar por el empleo del transportista”.

Escenario

El balcón de la Alcaldía que da a la acera norte de la Plaza de armas cruceña ya ha sido usado por el alcalde para darse ‘baños de pueblo’ con anterioridad. Lo hizo cuando fue posesionado, el 3 de mayo de 2021, y volvió el 22 de julio, para celebrar que el Concejo había aprobado el presupuesto para el bono escolar. Este año retornó, el 28 de enero, para abogar por la mentada reactivación económica y anunciar su decisión de que no hubiera más restricciones de horario para las actividades comerciales, medida que terminó oficializándose a través del COEM, días más tarde.