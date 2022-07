Juntas vecinales inician defensa de límites del municipio de La Paz y piden censo técnico

Desde las 08:00 representantes de los gremiales, unidades educativas junto a sus bandas de música, comité cívico y juntas vecinales se concentraron en la Av. Panorámica, frente a la Unidad Educativa Antofagasta Noruego cerca del Teleférico Rojo en el límite con la ciudad de El Alto.

El desfile descendió por la Av. Ballivián hasta el sector de Alto Villa Victoria. Muchas de las organizaciones portaban sus pendones que los identificaban o pasacalles, como es el caso del Consejo Nacional por la Democracia (Conade), según reportó una nota de prensa del municipio.

Otras autoridades cívicas y municipales, con banderas paceñas en la mano, descendieron hacia Villa Victoria con muestras de civismo y algarabía. También participaron bandas escolares y vecinos que portaban la Tricolor nacional. Muchos ciudadanos plasmaron sus pedidos de respeto al censo técnico a través de pancartas.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jorge Paredes explicó que el municipio de La Paz tiene problemas limítrofes con municipio aledaños como Palca, Mecapaca, Achocalla o El Alto debido a una “cartografía desactualizada del censo de 2012”.

“Nos preocupa mucho que si no se lleva este censo va a perjudicar a todas las regiones, nosotros como juntas vecinales habíamos pedido que se dé una autonomía plena, lo cual hasta este momento no hay, no tiene nuestro municipio una carta orgánica y estamos esperanzados que se lleve este censo adelante para tener datos estadísticos, para exigir al Gobierno la nueva redistribución de los recursos públicos que van a favorecer a todas las regiones del país”, añadió Paredes.

Fuente: erbol.com.bo