La Federación Boliviana de Fútbol apoyará a la Copa Evo 2022 con arbitraje

Fernando Costa, presidente de la FBF, aclaró que ellos no organizan el torneo

Mauricio Panozo

Fernando Costa se reunió con los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) por la controversia de la Copa Evo 2022. Los legisladores habían realizado continuos pedidos para que los clubes invitados (entre algunos de ellos River Plate y Boca Juniors de Argentina) se den de baja para el torneo Sub 17, y también habían observado la participación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Es parte de la filosofía y política de la Federación, apoyar cualquier iniciativa deportiva o futbolera, donde se pueda fomentar el deporte, en este caso, un torneo internacional. Nosotros no apoyamos a ningún candidato o bandera política”, aclaró Costa.

“Nosotros no nos involucramos en el nombre, eso seria injerencia. No sé qué rótulo le pueden poner a un torneo, nuestra misión es incentivar al deporte, y apoyar iniciativas de fútbol, dando espacio a los niños y jóvenes del país.

La lista de los invitados a participar en dicha copa sería la siguiente: River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Sporting Cristal (PER), Universidad Católica (CHI), Gremio (BRA), Houstonians (EEUU), además de los bolivianos Always Ready, Bolívar , Futvalle, The Strongest, Blooming y Deportivo Trópico.