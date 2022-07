La justicia levanta arraigo de alcalde de Cochabamba para que viaje a EEUU

La justicia levantó ayer el arraigo en contra del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para su viaje a Estados Unidos en agosto para participar de la Expobol -USA con emprendedores locales para que muestren sus productos.

El alcalde dijo este jueves: “He logrado el desarraigo temporal ayer, porque ya he salido, cuántas veces he salido, el año pasado ya he viajado, por qué no volvería”.

Explicó: “El viaje que tengo a Estados Unidos no es pues un viaje de placer, yo no soy un tipo que me voy a echar a la playa, yo voy a trabajar y aquí se trata de abrir mercado para los cochabambinos”.

El munícipe dijo que sólo le resta tramita su pasaporte, pero recordó que ese es un documento que la Dirección de Migración debe otorgarle al margen de los procesos que tenga un ciudadano.

“Ese es un documento que tienen que darte, tengas o no tengas arraigo, porque no quiere decir que estas saliendo”, dijo.