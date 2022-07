La OMS alerta sobre Centaurus, la nueva variante de Covid cinco veces más contagiosa que la ómicron

Fuente: www.ondacero.es

Según el último informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Sanidad, el número de casos de coronavirus continúa elevándose rápidamente, principalmente por las variantes de la ómicron, BA.4 y BA.5. Sin embargo, la aparición de otra nueva cepa ha hecho saltar todas las alarmas debido a su alta velocidad de transmisión.

Se trata del sublinaje BA.2.75, más conocido como Centaurus. Los primeros casos han comenzado en la India y, según los expertos, a causa de su velocidad de transmisión es cinco veces más contagiosa que ómicron.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2022