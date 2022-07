Los cantantes hispanos con mayor número de ventas en la historia de la música

Fuente: Infobae

La música hispana en muchas ocasiones ha superado en ventas, popularidad y ovaciones de la crítica profesional al mercado inglés, que durante años ha sido el hegemónico -por obvias razones de predominio del idioma-. Aunque los géneros originarios locales pocas veces han sobresalido, como es el caso del regional mexicano, las duras batallas en los ya popularmente predispuestos no han sido sencillas, pero victorias sí se han obtenido.

Algunos cantantes latinos han vendido el doble de lo que otros americanos o ingleses han logrado, incluso con las grandes limitantes y desventajas socioculturales. Especialistas en música apuestan que la clave del éxito se debe a la gran mezcla de culturas, géneros, e incluso realidades cotidianas que presentan países como Colombia o México, sin embargo el talento que hay en la región sin duda alguna es el principal motivo para que algunas melodías en español conquistaran -y sigan haciéndolo- el mundo.

Por ello aquí te presentamos una lista con el nombre de cada uno de los intérpretes que han hecho historia en su lugar de origen y el resto del planeta, pues sus altos números de ventas -y siendo la mayoría con el formato “orgánico”, que comprende a CDs físicos y sus derivados- los han consagrado también como los artistas más populares y reconocidos.

Julio Iglesias

No se podría iniciar este conteo sin el cantante hispanohablante más exitoso de todos los tiempos, basándose en su número de ventas, el español Julio Iglesias.

Con más de 50 años de trayectoria artística, 67 álbumes de estudio y en vivo, 200 singles y EPs y 41 recopilaciones, Julio Iglesias ha venido un aproximado -última actualización en el año 2017 por la revista musical Billboard– 300 millones de copias en todos sus formatos, siendo uno de los fenómenos en la historia general de la música, más importantes que incontables artistas de mucho más renombre en medios tradicional o o digitales no poseen.

¿La clave del éxito? El cantante de grandes canciones como Me Olvidé De Vivir, De Niña A Mujer y Lo Mejor De Tu Vida ha interpretado en 14 idiomas entre los cuáles resalta el inglés, español y portugués. Por lo tanto ha dado shows en 600 ciudades del mundo, conquistando los principales recintos de las metrópolis más importantes, incluyendo Nueva York, Río de Janeiro o La Ciudad de México, lo que por obvias razones hace que Julio Iglesias se codeé con los artistas más populares de la orbe.

Dato curioso: en el 2014 el libro Guinness le entregó, en Pekín, un certificado por el récord del “artista latino que más discos ha vendido en el mundo”. En la misma ocasión le otorgaron un reconocimiento como “primer y más popular artista internacional” en China.

Shakira

La colombiana más exitosa en la historia de dicha nación no podía quedar fuera de esta lista, pues a pesar de que el número de discos a comparación del artista anterior es considerable, su influencia dentro del mundo del espectáculo latino -como representante en el anglosajón- la ha posicionado como una de las más grande de la historia – y su actuación en el Super Bowl del 2020 lo respalda-.

“En el transcurso de su prolífica carrera, la cantante y compositora colombiana Shakira ha vendido más de 60 millones de discos a nivel mundial y ganado numerosos premios incluyendo dos GRAMMYs, ocho Latin GRAMMY y varios World Music Awards, American Music Awards y Premios Billboard, por nombrar solo algunos. Es la única artista sudamericana que ha logrado colocar una canción en el #1 en los Estados Unidos, y cuatro de sus sencillos se han posicionado entre los 20 éxitos de mayores ventas de la década pasada”, se puede leer en su biografía artística dentro del portal de su disquera, Sony Music.

Es importante recalcar que para que Shakira lograra dar el “gran salto” tuvo primero que conquistar al Hollywood latinoamericano, como lo llaman los grandes críticos de música, profesionales de cine y televisión de habla hispana a la Ciudad de México.

Gloria Estefan

La originaria de Cuba que ha conquistado norteamérica, que además de cantautora es actriz y empresaria, el 22 de junio de 1993 lanzó tercer álbum de estudio en solitario y primero realizado en español titulado Mi Tierra, el cual se estima, según Billboard, vendió más de 16 millones de copias -conteo hasta el 2015- y la posiciona como uno de los más importantes y destacados en la industria.

En España es certificado diamante convirtiéndose en el disco más vendido de la cantante con más de un millón de copias y en Estados Unidos en menos de un mes alcanzó el doble disco de platino con 200,000 unidades vendidas y gracias a esta producción es nominada al premio Grammy como mejor álbum tropical tradicional en 1994 pues el disco recibió muchas certificaciones a nivel mundial.

Dato curioso: forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada en 2012 por Sony Music, siendo la tercera personalidad de esta lista en formar parte de dicha empresa, convirtiéndola en posiblemente la más importante ya que sus talentos han logrado estar en el top de altas ventas a nivel mundial.

Juan Gabriel

Hablar de él es sinónimo de éxito, nostalgia, grandes obras musicales y entender que es posiblemente el ícono LGBT+ más grande en la historia de México. El Divo de Juárez posiblemente pueda tener más de un disco o sencillo dentro de este conteo, pero una producción en especial y con un idioma no tan reconocido, la balada, logró destacar y comprobar la gran estrella que era.

Recuerdos II es su vigésimo álbum de estudio grabado y publicado en 1984. Con este disco logró vender aproximadamente 20 millones de copias y es considerado el álbum más vendido de todos los tiempos en México, según medios nacionales como Televisa, o los monitoreos nacionales de audiencia radial en tierra Azteca.

Dato curioso: fue nominado a un Premio Grammy a la Mejor Interpretación Mexicana/Mexico-Americano en la edición de 1985, perdiendo contra Me gustas tal como eres de Luis Miguel y Sheena Easton, considerado por los fans de la música en español como uno de los robos más grandes en la historia de los premios de la Academia.

Luis Miguel

Hablando del Sol de México, el intérprete de grandes clásicos como Ahora Te Puedes Marchar, Hasta Que Me Olvides y Culpable O No con Romance, su octavo álbum de estudio lanzado el 19 de noviembre de 1991, no solo se consagró a nivel mundial como la superestrella que era, sino demostró a todos sus detractores que era mucho más que una estrella femenil consumida principalmente por el mercado femenino.

Los dos primeros sencillos, Inolvidable y No Sé Tú, alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos y se mantuvieron seis meses en la cima de las listas mexicanas, pero con Mucho corazón y Cómo se mantuvo en los primeros puestos de Hot Latin Songs, mientras que en tierra Azteca Usted y La barca recibieron un lanzamiento airplay a lo largo de Latinoamérica, ayudando a que vendiera un estimado de 15 millones de copias, según su disquera Warner Music.