Manfred cuestiona los procesos en su contra: “La juez ni siquiera ha escuchado a nuestros abogados”

El burgomaestre de Cochabamba recibió una sentencia de 30 días por el caso de una expropiación de tierra hace 25 años atrás.

KEINER SEJAS

Fuente: Unitel

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se refirió este lunes a la sentencia de 30 días que recibió por el caso de la expropiación de tierras, hecho que data hace 25 años atrás.

El burgomaestre criticó la medida en su contra, afirmando que era un caso que ya había prescrito, sin embargo, este fin de semana fue sentenciado por una juez.

“Dicen que se paró (el caso) porque Manfred se fue, pero Manfred se fue en 2010, desde el 1997, tenían 13 años para hacer algo, pero la cosa es ahora, tratar de perjudicar”, manifestó el alcalde a UNITEL.

Asimismo, reprochó el accionar de la juez que llevó a cabo el proceso, y afirmó que esta no recibió las pruebas que presentó su defensa.

“Me parece demasiado grosero el accionar, esta juez que ni siquiera ha escuchado a nuestros abogados, ni siquiera que les ha recibido las pruebas, ni bien ha terminado ya estaba hecha la sentencia, pero se va apelar obviamente”, declaró.

Además, se refirió a las declaraciones que realizó el ministro de Justicia, Iván Lima, referente a la sentencia que recibió, “cuando voy a La Paz a Santa Cruz, no lo exagero, son seis vehículos, cinco motocicletas persiguiéndome como si no me diera cuenta, es una persecución, no es que nos estamos victimizando”, aseveró.

Sin embargo, Reyes Villa aseguró que continuará defendiéndose contra los procesos que se reactivaron en su contra, y califica de política la postura de la justicia que busca llevar adelante casos que datan hace más de 15 años atrás.

“La población cochabambina está preocupada, porque no solo se perjudica Manfred, se perjudican todos y a todo lo que es Cochabamba”, dijo.