Manfred: “Para el pesar de mis detractores, no vine a hacer política”

El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y líder de la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, expresó ayer tras que se conoció que el gobernador Humberto Sánchez, del MAS, reactivó los procesos en su contra que para pesar de sus detractores no busca hacer política ni campaña.

Fuente: Los tiempos

“Para el pesar de mis detractores, yo no vine a hacer política ni campaña para ninguna otra cosa que no sea trabajar por Cochabamba y por su gente. Así lo estamos demostrando, con verdadera gestión; porque nuestro objetivo no da lugar a la confrontación, sino a la unidad de todos”, publicó en sus redes sociales.

Más datos

El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fijó fecha para dos audiencias de juicios en contra de Reyes Villa por los casos de la represa Kercoma y el pavimento Lacma Santiváñez.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Patricia Sánchez, pidió que se reactiven otros tres procesos, porque la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó denegar la acción de libertad que presentó la defensa.

“El 29 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la sentencia 968/21, que nos ha notificado el 15 de junio de este año, ratificando la sentencia del juez de garantías de Quillacollo y revocando la sentencia del juez de garantía del Beni”, dijo la directora.

El tribunal desestimó que Reyes Villa deba ser procesado por caso de corte, sino en un proceso ordinario.

“A nosotros, como Gobernación, nos da la posibilidad de reencaminar estos cinco procesos que estaban injustamente paralizados”, dijo el viernes la directora.

El primer juicio está programado para el viernes 15 de julio por el caso Lacma Santiváñez, en el cual se preveía implementar un tramo de 18 kilómetros. La imputación es por incumplimiento de deberes.

El segundo juicio será para el 18 de julio por las presuntas irregularidades en la construcción de la represa de Kercoma por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Los otros 13 procesos que enfrenta el Alcalde de Cochabamba como el puente Sacambaya, módulo de Tiquipaya, documentos falsos y buses odontológicos, entre otros.

