Margarita sumó cuatro pozos sin actualizar factor de distribución

Entre 2012 y 2022 se sumaron los pozos MGR 6, 7 y 8 además del Huacaya 2 en el norte del bloque; además, se identificaron tres nuevos reservorios con potencial dentro del área

Hasta cuatro pozos se han perforado en el bloque Margarita – Huacaya desde que en 2012 se determinó primero la unión de ambos campos y después un factor de distribución para repartir las regalías distinto al criterio incluido en la Constitución Política del Estado (se pagan en boca de pozo), sin embargo, en ninguno de esos momentos se ha actualizado ese factor, algo que sí va a pasar con la puesta en marcha del Margarita 10.

El pasado 5 de febrero, el presidente Luis Arce confirmó que la perforación realizada en el pozo Margarita 10, situado en el municipio de Huacaya, departamento de Chuquisaca, arrojó resultados tan positivos que incluso afirmó que se convertiría en el de mayor producción del país, con un volumen de 3 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), lejos de los 6 que empezó a dar el Margarita 6 en el año 2013 y que fue precisamente el que desencadenó la demanda de unitización de campos con Huacaya.

En cualquier caso, el pozo Margarita 10 no es un pozo nuevo, sino un pozo de desarrollo, como se encargó de recordar en aquellos días el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos en Asuntos Centrales: «Hay que poner las cosas en contexto. El campo Margarita donde está el pozo que se perforó a principios del año pasado, es un campo descubierto hace más de 20 años atrás, de ahí se quería exportar gas a EEUU… Este campo se lo comenzó a desarrollar cuando se firmó contrato con Argentina y el pozo Margarita X-10 es un pozo de desarrollo, no es un descubrimiento. Eso debe quedar claro, la producción se incrementará, pero no las reservas de gas».

El área Caipipendi es la de mayor producción actual y junto a San Alberto y San Antonio, la de mayores réditos económicos del país. Margarita y Huacaya son parte del área que tienen en comandita Repsol, Shell y Pan American Energy (PAE) y donde la española ejerce de operadora. En 2012 se determinó que el área contaba con tres reservorios: Huamampampa H1b que era el mas productivo y compartido con 58.55% para Tarija y 41.45% para Chuquisaca; mientras que los reservorios H1A y H2 y se determinó que no son compartidos y que pertenecen únicamente a Tarija.

“Entre 2012 y 2022, la empresa operadora Repsol perforó seis nuevos pozos en los que encontró nuevos reservorios, entre ellos: Icla A, Icla B y Santa Rosa, de los cuales, a la fecha, Tarija percibe el 100% de regalías” señalaba en abril un boletín oficial del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). La liquidación de regalías, sin embargo, es puesta en duda.

Los pozos que no cambiaron el factor

El 20 de diciembre de 2013, más de un año después de la agria polémica por la unión de campos y distribución de regalías entre Tarija y Chuquisaca, se anunciaba la entrada en producción del pozo Margarita 6, el que tuvo la consideración de ser el más productivo del continente con sus casi seis millones de metros cúbicos.

Era uno de los diez pozos clave del Plan Estratégico de Repsol para 2012-2016. Su perforación comenzó en abril de 2012 y terminó el 5 de octubre de este año, con un coste total de 74,5 millones de dólares.

El 1 de mayo de 2015, el presidente Evo Morales, en el lugar junto al presidente ejecutivo de Repsol de aquel entonces, Antonio Brufau, confirmó que el nuevo pozo Margarita 7 incorporaba 3 millones de metros cúbicos día de gas (mm3d), producción que estaría destinada para su exportación.

Para entonces ya se hablaba del Margarita 8 que había entrado en la formación Santa Rosa modificando el mapa de reservorios en febrero de 2015 después de trabajar en la zona desde noviembre de 2013. “A un mes del fallecimiento del Lic. Carlos Villegas estamos entregando un nuevo reservorio de nombre Santa Rosa. De aquí a 3 ó 4 meses estará en el mercado lo que hemos encontrado en Margarita 8. Este pozo producirá 70 millones de pies cúbicos por día (aproximadamente 2 MMmcd), lo que representa una buena noticia para nuestra empresa y para nuestra querida Bolivia”, destacó Morales.

También el 3 de mayo de ese mismo 2015 se anunció el inicio de operaciones de perforación exploratoria del Huacaya 2: “En septiembre estaría empezando la perforación del Huacaya 2, con una inversión superior a los 100 millones”, afirmó Guillermo Fernández, gerente de Activos Operados de Repsol Bolivia, según se lee en la hemeroteca.