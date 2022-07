Ministro de Economía ve como ‘buena señal’ que argentinos se ‘refugien’ en la moneda boliviana

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, consideró una “buena señal” de estabilidad de la moneda nacional a los reportes de que en el norte argentino se esté optando por ahorrar en bolivianos, ante la devaluación del peso.

“Hay que recordar que no es la primera vez que el norte argentino utiliza la moneda nacional como un refugio ante los problemas de la devaluación de la moneda del vecino país. Esto ocurrió por el año 2014, 15 dónde en el norte argentino ya empezaron a utilizar el boliviano. Y esto es una buena señal de que la moneda nacional es un referente de estabilidad”, dijo Montenegro.

Señaló que comerciantes de esa región no acudirían al boliviano si no fuera un referente de que se puede generar el depósito de valor.

El Ministro se refirió a los reportes de que en el norte argentino pobladores optan por ahorrar en la moneda boliviana, tomando en cuenta su estabilidad respecto al dólar. Según esos datos, 25 bolivianos equivalen a casi mil pesos argentinos.

Montenegro recalcó que Bolivia es un referente económico a nivel mundial y que ministros de otros países le llaman, para preguntarle qué se hace en el país.

“Algunos ministros de economía de otros países me llaman y me dicen ‘qué están haciendo ustedes’, porque realmente somos un referente en términos de lo que está ocurriendo no solamente en la región, sino a nivel mundial”, dijo.

Sostuvo que Bolivia tiene claridad en su política económica, mientras que otros países son afectados por políticas errantes y muy proclives al fundamentalismo del mercado.