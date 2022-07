Morales ataca a Mesa y revela que su exvocero Alex Contreras filtraba datos de la nacionalización

Dijo que, si Carlos Mesa promulgaba ambos decretos, Evo Morales no hubiera sido elegido presidente el año 2005. “A veces cuando no se toman decisiones políticas y valientes, no cambia nada, están por estar, pasan caminando por cualquier la calle, no hacen historia. No hicieron nada y ahí viene nuestra propuesta de nacionalización”, comentó.

Morales recuerda a fuerza de medidas de presión desde El Alto y el Chapare, el MNR y la derecha aprobaron el año 2005 la Ley del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero recordó que “Carlos Mesa en vez de promulgar se escapó afuera e hizo promulgar a Hormando Vaca Diez, presidente del Senado”.

Explicó que una vez que llegaron a Palacio de Gobierno, pusieron en agenda el tema de la nacionalización que comenzó a ser debatido con su primer ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

“Aquí valga la oportunidad para aclarar, debatimos bastante, primero era en el Palacio Quemado, inclusive fuimos a ver un rato la entrada de Carnaval y otra vez al debate y todo se filtraba en la prensa sobre el debate de la nacionalización. Pensaba que tal vez había micrófonos, hacía revisar, nada, nada y nada. Y saben quién había estado filtrando la información, Alex Contreras como vocero”, dijo en su programa dominical de la radio digital cocalera.

Indicó que luego se fueron a continuar debate en su departamento que tenía alquilado antes de ser elegido presidente y relató que al margen del equipo de ministros, también consultaba con expertos españoles, argentinos, cubanos, venezolanos y ecuatorianos para si las empresas petroleras con 18% pueden recuperar sus inversiones y tener utilidades en temas petroleros y cuando le dijeron que sí, ordenó redactar el decreto supremo en contraposición al criterio del equipo técnico del ministro Soliz Rada que planteaba 60% para el Estado y 40% para las petroleras.

Ratificó que algunos ministros no querían lanzar la nacionalización de los hidrocarburos, pero en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas decidieron preparar el operativo en el Chaco tarijeño para firmar el decreto supremo en compañía del ministro de Hidrocarburos y el vicepresidente.

“Decir que hemos debatido en el gabinete, es falso”, afirmó a tiempo de señalar que, gracias a la nacionalización, la renta petrolera llegó a 50 mil millones de dólares en casi 15 años de gobierno, donde las empresas petroleras pasaron a ser socias del Estado.

