Niegan acción de libertad a tres jóvenes paceños; denuncian que se trata de un caso armado con infiltrados del Ejército

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

En una audiencia virtual que duró al menos cinco horas y se prolongó hasta la madrugada de este domingo, el juez Hugo Huacani determinó que no daría curso a la acción de libertad porque, en su criterio, debían haber presentado sus observaciones sobre el proceso de detención ante el juez cautelar que conoce la causa, y no al de garantías constitucionales. Según dijo, no se cumplió el principio de subsidiariedad.