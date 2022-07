No las hacen muy difícil amar a Bolivia

Y no es separatismo, ni actuaciones oligárquicas, ni arranques hormonales de rabia, no es la permanente discriminación que hemos sufrido los pueblos orientales durante toda la historia republicana, tuvo que pasar más de un siglo para que el poder central se acuerde del oriente boliviano, debido a la crisis en que ingresó el estado minero feudal, y fue un gringo de apellido Bohand el que hizo el plan de integrarnos al país.

El poeta Rómulo Gómez escribió en 1928 su poema «Desde mi umbral», cuando Santa Cruz era lejos de todo y cerca de nada, la frase más conocida de ese poema es «Es ley del cruceño la hospitalidad», pero el poema es un verso de protesta por el abandono que sentía el cruceño, Hay una estrofa que dice

“Entre bolivianos el cruceño siente tal vez las ofensas más hondas, más fuertes, es tipo llanero, es bravo y sencillo, por eso no esconde ni miente ni finge. Y no es que seamos quejosos, ni llorones, aprendimos a solucionar nuestros problemas básicos solos, con esfuerzo privado, cooperativo y comunal. Describiré algunos puntos de nuestra historia de la conflictiva relación con el poder central.

Se promulgó la Ley de Regalías en 1938 por uno de los cuatro presidentes cruceños que hemos tenido, y no fue hasta el año 1959 que se empezaron a pagar esas regalías, y todo fue gracias a la lucha del pueblo que costó luto, sangre, exilio, y oferta de darnos pasaportes para negarnos la nacionalidad boliviana.

Y el 11% es un concepto que nació de los cruceños, para hacer repartición de los recursos que generaba la riqueza petrolera entre los 9 departamentos.

Desde Santa Cruz, se plantearon por primera vez el derecho a elegir las autoridades municipales en todo el país, la ley de descentralización administrativa, la elección de gobernadores, la denuncia contra la narcodictadura de García Meza por el negociado de la Gaiba que provoca su caída y el retorno a la democracia. Estos son unos pocos ejemplos de cómo Santa Cruz ha tenido y tiene una visión nacional.

Recibimos a todos los migrantes que vienen de todos los departamentos, la mayoría viene a buscar mejores condiciones de vida para su familia, somos tan abiertos que acá se festeja el 16 de julio, el 14 de septiembre, el 10 de febrero, el 10 de noviembre, el 25 de mayo, el 15 de abril, es decir todas las efemérides de todos los departamentos en total libertad.

En la etapa del gobierno de Evo Morales, volvimos a sufrir agresiones desproporcionadas, solo por ser un pueblo que ansía vivir en libertad, que no tolera dictadura, que es rebelde, irreverente y alegre, que protesta con banda, bailes, danzas, se nos acusó de separatistas, terroristas, se exilió a una cantidad de cruceños, se apresó a otro tanto, solo para acallarnos y no lo lograron.

Hoy el gobierno de Arce posterga el censo, es otra ofensa a la generosidad de nuestro pueblo, hace 10 años teníamos 2.657.762 habitantes, hoy según estimaciones tenemos 3.400.000 habitantes, somos el departamento más poblado del país, nuestra Universidad Pública tenía el año 2012 65.000 estudiantes, hoy tiene 115.000. La deuda que tiene el poder central con Santa Cruz es enorme, el censo es la fuente primaria más importante de investigación estadística, al hacer el recuento de la población, se genera información confiable y veraz sobre la realidad socioeconómica del país.

Los previsibles resultados del censo tienen repercusiones políticas muy importantes e irreversibles. Por primera vez en la vida republicana, seremos el departamento más poblado del país, lo que implica, la primera representación parlamentaria, mayores recursos para la universidad, las gobernaciones y los municipios.

Nuestro peso político nacional será determinante, así como actualmente es nuestro peso económico.

Por eso el Gobierno posterga el censo, porque no le conviene, porque su anticruceñismo le brota a flor de piel, no pueden disimular su desapego a Santa Cruz, nos han tratado de doblegar de todas formas y no han podido, nos han querido robar el alma y no lo lograrán.

Ahora es momento de que unidos logremos que el censo se realice a finales del 2022, o el primer semestre del 2023, porque sus resultados tiene que aplicarse para el 2025.

En política nadie te regala nada, todo se conquista con lucha, decisión, firmeza y claridad en los planteamientos.

¡Arriba cruceños hagamos historia!

Guido Añez Moscoso