Partió de El Trompillo: A una hora de vuelo, la avioneta del yerno de Sosa perdió contacto con la torre de control

Fuente: Unitel

La Policía intensifica la búsqueda de Juan José Dorado, el yerno de la exalcaldesa que está desaparecido. De acuerdo a la investigación el hombre partió en una avioneta desde El Trompillo, rumbo a la Chiquitania en compañía de otra persona, y a la hora de vuelo perdió contacto con la torre de control.

“Existe un plan de vuelo de una nave pequeña, un Cessna (…) con un plan de vuelo de una hora de vuelo con destino a la estancia Cupesí”, afirmó Julio Cesar Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

El vuelo partió desde El Trompillo a las 9:17 del jueves 7 de julio; sin embargo, a la hora de vuelo, dejó de responder a la torre de control y se desconoce su paradero.

Cossío señaló que por la información recabada, Dorado no está certificado como piloto por la DGAC; sin embargo, en el vuelo el piloto es Ernesto Cortez Tomás.

En redes sociales surgió el rumor del fallecimiento de Dorado; sin embargo, no esto no ha sido confirmado por la Policía, que no se descarta que el vuelo haya salido de las fronteras, ni ninguna otra posibilidad.