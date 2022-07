Pomacusi no para de reinventarse y ahora crea «Poder, Medios y Miedos»

Es su cuarta creación. Antes fueron “Poder y Placer”, “No Mentirás”, y “Fama, Poder y Ganas”. Todos productos exitosos y vigentes. Los mantendrá todos. Y ahora lanza un nuevo programa, por Radio Éxito, de 17.00 a 19.00, de lunes a viernes. ¿Quiénes lo acompañarán? Anuncia la presencia de una mujer viral y vital

No es de poner nombres convencionales. José Pomacusi no va a crear nunca un producto periodístico que se llame “Noticias de la tarde” ni “Resumen de la jornada”. A él le gustan los nombres que arriesgan, desafían e impactan.

Antes, para poner un ejemplo, creó “Prohibido Mentir”, en Unitel. Esos son los nombres que le gustan, los que rozan el riesgo. Y si esos nombres tienen la palabra “Poder”, le gustan más. Lo suyo es eso, el poder. Después creó la revista “Poder y Placer” y el programa radial “Fama, Poder y Ganas”. Y ahora sorprende con “Poder, Medios y Miedos”, en Radio Éxito.

¿Por qué siempre la palabra “Poder”?

Por qué unos lo tienen, otros lo persiguen, unos lo disfrutan y otros lo sufren. No hay nadie al margen del poder.

¿Por qué Poder, Medios y Miedos?

Poder porque vivimos en medio de una constante lucha de poderes. Poder local versus poder nacional, poder de izquierda versus poder de derecha, poder político versus poder religioso. Hasta la relación de pareja es una relación de poder, en la que cada una de las partes pretende constante o intermitentemente tener la posición de dominio.

Interesante. ¿Y medios? ¿Va a ser un espacio de análisis del trabajo de los medios?

Medios porque desde que tenemos todo en el celular consumimos medios, desde que despertamos hasta que nos dormimos, en textos, en imágenes y en videos. Y cuando hablo de medios, incluyo a las redes como medios no convencionales que cohabitan con los profesionales en ese dispositivo que hoy reina en el planeta y que se llama celular. Y claro que vamos a analizar lo que se dice y lo que se hace en esos medios, de eso se trata, de animarse con todos los temas, con profundidad, con chispa, con calidad y con responsabilidad.

¿Y miedo?

Creo que no he escuchado de medios o programas cuyos nombres incluyan la palabra miedo.

Es que hoy vivimos con miedo al poder, a los poderes y sus desviaciones. Y vivimos con miedo a los medios, sus fake news, sus intereses y sus permanentemente cambiantes tecnologías. Desmenuzaremos esos miedos para que no asusten o para que asusten menos. El soberano, el ciudadano, puede ser siempre más poderoso y eso debe darle tranquilidad.

¿Deja sus otros productos periodísticos?

Para nada, todos gozan de buena salud y disfruto hacerlos cada día.

¿Para qué cargarse un trabajo más si ya dirige tres productos?

Porque pienso que estoy en mi mejor momento, he acumulado mucha experiencia en diarios, televisión, revistas, radio y ahora también en redes. La vida y mis esfuerzos han querido que tenga esa experiencia que es valiosa y tengo la fuerza y las ganas para aportar a la sociedad, al país, a la gente. Y la gente me lo hace saber, me escriben mucho, me piden que hable de una y otra cosa y me siento más útil que nunca.

¿Va con a Jimena Antelo en Poder, Medios y Miedos?

No, continúo con ella en los otros productos, ella es la mejor conductora de la televisión de Bolivia y me provoca mucho orgullo trabajar con ella. Y en radio es de las conductoras con más contenido. Pero sé que trabajar en la tarde en otro programa no es su sueño.

¿Con quién estará en el nuevo programa?

Cocinaremos un producto diferente, con muy buenos ingredientes. Yo pondré el periodismo, otra persona pondrá el mundo de redes, del tiktok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch y Twitter y tendremos también nuestro toque de humor, porque la vida no está para dramatizarla, está para vivirla, entenderla y disfrutarla.

¿Quién podrá el mundo de redes?

Una mujer viral y vital.

¿Quién es ella?

Una misteriosa mujer.

¿Por qué misteriosa?

Porque aún no digo su nombre.

¿Qué perfiles ha buscado?

Estaré con personajes, queridos y populares, vitales y virales. Ya estamos haciendo nuestras pruebas, todo viene genial. Pronto daré sus nombres. Se viene algo nuevo y bueno.

¿Por qué lo llaman Pepe Pitt?

Debe ser por el enorme parecido o por la pasión por el trabajo o por disfrutar ambos de vidas que se mueven como en montañas rusas. No lo sé bien, un día me lo pusieron y quedó. Y al soberano se lo respeta.

Al final se animó a ese toque. Desde el 1 de agosto lo veremos y escucharemos cada tarde en un nuevo desafío. Él sabe que va a Poder.