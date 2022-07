Se conoció la lesión que sufrió Nadal en Wimbledon y hay preocupación de cara a las semifinales: “Hay algo que no funciona”

Rafael Nadal debió recibir atención médica en el juego ante Taylor Fritz de cuartos de final y siguió jugando a pesar de la lesión (Foto: Reuters / Hannah Mckay) Rafael Nadal debió recibir atención médica en el juego ante Taylor Fritz de cuartos de final y siguió jugando a pesar de la lesión (Foto: Reuters / Hannah Mckay)

Fue uno de los triunfos más apasionantes de los más de mil que firmó Rafael Nadal a lo largo de su carrera profesional. La lesión en la zona abdominal durante los primeros games del juego lo pusieron al borde del abandono. Incluso su padre, desde la tribuna, insistió para que cuidara su físico. Pero el español continuó, batalló durante más de cuatro horas y venció a Taylor Fritz para alcanzar las semifinales del Wimbledon.

Es una gran incógnita saber si Rafa podrá estar presente en el duelo ante Nick Kyrgios pautado para el viernes en el segundo turno del estadio central, más aún después de conocerse el grado de la lesión que lo castigó a lo largo de todo el choque ante el norteamericano en los cuartos de final: sufrió una rotura de siete milímetros en uno de los músculos abdominales . La información, que la confirmó el diario español Marca, indica también que el número 4 del mundo intentará jugar más allá de este parte médico.

“El cuerpo está bien, pero en el abdominal hay algo que no funciona. A partir del 3-1 del primer set, cada vez que sacaba me daba un latigazo ahí abajo. He pensado que no sería capaz de acabar el partido. Es cierto que tanto mi padre como mi hermana me pedían que lo dejara. Pero la energía de la pista me ha ayudado por lo que gracias por eso. No es fácil retirarse de unos cuartos de Wimbledon”, declaró el propio tenista de 36 años tras el duelo.

La imagen de su familia desde la tribuna haciéndole señas para que se marche le agregó más dramatismo a esa victoria en 4 horas y 20 minutos tras cinco sets apasionantes que terminaron con un 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 a su favor.