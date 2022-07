Sector privado acatará el paro cívico de este lunes 25

Asoban no ha manifestado una postura; sin embargo, desde el Comité pro Santa Cruz aclararon que ellos nunca acatan por disposición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que los castiga.

«Como Asoban , no hemos hablado con ellos, pero lo veo difícil porque está encima de ellos la ASFI «, manifestó Manfredo Bravo, jefe de relaciones públicas de la Uagrm y responsable de coordinar con todas las instituciones.

Sobre el transporte pesado, Bravo dijo que tenían el apoyo «firme» de Marcelo Cruz, también del sindicato de taxis y cree que entre este sábado y domingo, « saldrá Mario Guerrero diciendo que no está de acuerdo, pero que lo acata, como siempre» .

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, lamentó que el Gobierno no atendiera la invitación de Santa Cruz para sentarse a conversar, y confirmó el paro. «Recibieron una carta pidiendo diálogo, pero no responden. Si quieren diálogo, que nos digan cuándo, que por lo menos tengan la delicadeza de responder, no somos adivinos», dijo Larach en entrevista con El Deber Radio.