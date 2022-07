Senador prevé que Gobierno acepte el Censo para el 2023, pero no por pedido de Santa Cruz

El parlamentario opositor indica que el Gobierno no quiere mostrar debilidad ante las instituciones cruceñas y que buscan simular que ceden ante los pedidos de los alcaldes afines a su partido.

Fuente: Gigavisión/eju.tv

El senador de Creemos, Henry Montero, afirma que hay una posibilidad de que el Gobierno adelante la fecha de realización del Censo para el 2023, en la reunión de este miércoles que el presidente Luis Arce sostendrá con los alcaldes de ciudades capitales y El Alto.

Considera que el Gobierno no quiere mostrar que cede ante las presiones de Santa Cruz y que la determinación de adelantar la encuesta nacional saldría de un diálogo entre el presidente Arce y los alcaldes afines a su partido.

“Lo que no quieren aceptar es lo que diga Santa Cruz como departamento, porque nos ven con la derecha, señores la derecha no es narcotraficante, no es corrupta, no encubre narcotraficantes como está ocurriendo en este momento, pero ellos han tomado una posición política”, dijo Montero.