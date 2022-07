Senadora convoca a acompañar a Camacho en su declaración por el caso Golpe I

La senadora de Creemos, Centa Rek, convocó hoy a acompañar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien debe declarar este martes ante la Fiscalía dentro del caso denominado «Golpe de Estado I» para que den mayores elementos en la investigación.

“Todos en un solo corazón tenemos que defender nuevamente nuestra democracia. Convocamos a nuestro pueblo a estar unidos para poder acompañar la declaración de nuestro gobernador. Es nuevamente el momento en que pititas, llantitas y movimientos ciudadanos, la ciudadanía en su conjunto, le digamos no al fraude, no a la justicia sometida y corrupta, no a la persecución política, no a la dictadura”, pidió a través de un video.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios notificó a José Luis Camacho, quien debe presentarse a declarar a la Fiscalía de Santa Cruz el lunes 11 de julio a las 10:00, y Luis Fernando Camacho el martes 12 de julio a la misma hora que su padre, ambos en calidad de denunciados por los hechos registrados el año 2019.