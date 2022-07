Tarija: Asambleísta Lema pide al Gobierno condonar o reducir la deuda por el SIN

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Recordó que este proyecto tiene un costo total de más de Bs 185 millones y durante el mandato del exgobernador interino, Lino Condori Aramayo, el Gobierno Departamental asumió toda la inversión, habiéndose pagado hasta la fecha cerca del 25%, no obstante, con la caída de las regalías y los ingresos, el legislador opina que Tarija ya no está en condiciones de cargar sobre sus hombros obras de esta envergadura.

“Hay un proyecto de similares características pero más caro, que beneficia a dos departamentos, Chuquisaca y Santa Cruz, el costo es de Bs 210 millones, más que el SIN en Tarija. La molestia es que de este monto ENDE absorbe el 90% de la inversión, no es justo y no es correcto porque en Tarija, el proyecto del SIN está prácticamente terminado y ya está pagado. Tarija pagó cerca del 25%, ya los costos los absorbió en su momento ENDE y lo correcto después de todo el gas que hemos dado como departamento, es condonar esta deuda y si no se puede, reducirla”, manifestó.

Por el momento, adelantó que el coordinador gubernamental se comprometió a evaluar esta propuesta y hacer las representaciones ante el nivel central del Estado.

ElAPUNTE

Recursos congelados por la deuda

A solicitud de ENDE, la justicia resolvió congelar Bs 56,7 millones que están en la cuenta del Gobierno Departamental, a raíz de la deuda pendiente por las obras del SIN.

Según el gobernador, Oscar Montes, esto se debe a que durante la anterior gestión departamental no se cumplió con las transferencias contempladas en un plan de pagos.

A la fecha se encuentran concluidas, energizadas y en servicio todas las instalaciones del proyecto, salvo la línea 115 kV Villa Abaroa – La Tablada, la cual fue paralizada por los vecinos.