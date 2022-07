“Todavía hay personas honestas”: el hombre que derramó $us 5 mil habló sobre el dinero recuperado

Final feliz para las personas involucradas en la pérdida y hallazgo de 5 mil dólares en una calle de Cochabamba, en un hecho que ocurrió el martes. La devolución del dinero se hizo esta jornada.

Un hombre había vendido un vehículo para atender una urgencia médica familiar, y derramó los dólares en una calle de Cochabamba, donde minutos después fueron hallados por una menor de edad que caminaba por la zona junto a su mamá.

Durante la tarde de este miércoles se hizo la devolución del dinero en las puertas de las instalaciones de UNITEL, en la Llajta.

“Le devolvimos al señor, está contento pero yo estoy más feliz porque hice algo bueno. No podía estar así, no estaría tranquila. Él lo necesita y por eso estaba desesperado de recuperarlo. Le llamé dos veces y a la tercera recién me contestó”, contó la mujer a quien preferimos mantener su identidad en reserva.

El hombre, a quien también resguardamos su identidad, logró recuperar su dinero y dijo que sentía “una alegría inmensa como a cualquiera que esta situación. Alegría de recuperar semejante monto y sentir que hay todavía personas honestas, eso marca mucho en la vida mía y en la de las personas que han devuelto”.

Los cinco mil dólares al final volvieron a las manos de su propietario, completos y sin novedad alguna.