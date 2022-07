Tuto Quiroga asegura que Salvatierra le enviaba mensajes en lo peor de la crisis de 2019

El expresidente respondió un cuestionario de 50 preguntas de la comisión de fiscales por el caso “Golpe I”.



El expresidente Tuto Quiroga aseguró la tarde este miércoles que la renunciante presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra (MAS), le envió mensajes angustiados por la crisis política que atravesaba el país el año 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

Dijo que puede probarlo, que lo hará con la difusión de un documento con enlaces e hipervínculos en las próximas horas y que sus papeles constituyen una muestra más de que el caso “Golpe I” –por el que hoy declaró en calidad de testigo, en La Paz– es “una patraña, una tramoya” que el presidente Luis Arce y la administración de justicia deben dejar de lado.

“Voy a demostrar en el documento escrito cómo la señora Salvatierra me mandaba mensajes; he guardado las capturas de pantalla de la señora Salvatierra para demostrar que cuando una masista (Susana Rivero) que acusa que yo esta en otro lugar haciendo tal cosa, no, estaba en mi casa recibiendo mensajes de la señora Salvatierra que andaba con profunda angustia y después vienen y nos llegan insultos. Ahora vamos a saber todo lo que ha ocurrido aquí”, advirtió Quiroga.

El expresidente y férreo opositor al MAS acudió la mañana de este miércoles a la Fiscalía para responder a un cuestionario de 50 preguntas sobre el caso “Golpe I”, una denuncia planteada por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Declaró ante la comisión de fiscales por el lapso de más de tres horas, fue insultado por sectores del MAS a su llegada al Ministerio Público y brindó una larga conferencia de presa al salir.