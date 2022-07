Valverde sobre el Censo: «El Gobierno nos mintió a todos diciendo que estaba listo»

El Consejo de Autonomías junto al presidente Luis Arce, acordaron la reprogramación del Censo que pasó de noviembre de 2022 a mayo o junio de 2024.

Fuente: Unitel

El Censo de Población y Vivienda debía realizarse este próximo 16 de noviembre de 2022 y hasta hace poco el proceso iba de acuerdo a lo programado, según indicaban las autoridades nacionales ante las reiteradas voces de la oposición que cuestionaban algunos aspectos como la falta de una cartografía actualizada.

Tras una reunión a la que asistieron ocho de los nueve gobernadores, miembros del Consejo de Autonomías, junto al presidente Luis Arce, se acordó posponer la fecha para mayo o junio de 2024.

Esta reprogramación, para el analista Carlos Valverde, deja «una sensación de que el Gobierno nos mintió a todos diciendo que estaba todo listo, que no faltaba nada, nos mintieron porque lo han pasado a dos años; uno puede entender que lo coloquen para el próximo año porque sabíamos que no estaba listo, pero resulta que no tienen nada».

Valverde también reprochó la labor del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en este proceso pues la consideraba una institución «más o menos creíble» que señaló ha dejado ahora muchas dudas sobre su capacidad.

«No se distribuirá nueva plata, no se distribuirá nuevos escaños, no vamos a llegar a las elecciones con los datos del censo«, cuestionó Valverde.

La reprogramación del Censo es considerada como «un daño tremendo a Santa Cruz» por Valverde que añadió que «el país pierde mucho con esto, no tener datos actualizados es lo peor que nos puede pasar».