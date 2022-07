Vibradores, marihuana, plantas y guacamole: ¿qué se puede subir a un avión?

Fuente: Infobae

Elyse Welles viajaba desde Atenas, Grecia, a Newark, Nueva Jersey, la primavera pasada cuando finalmente sucedió: la apartaron para realizarle un control de seguridad adicional en la puerta de embarque.

Después de un tiempo de buscar en la mochila de Welles, el agente finalmente sacó un vibrador en forma de bala de la bolsa y lo blandió en el aire. “¿Es esto un cigarrillo electrónico?”, preguntó el agente. “No, es un juguete sexual”, respondió con una sonrisa, momento en el que le devolvieron rápidamente sus artículos personales y pudo irse.

A medida que aumenta la cantidad de viajeros aéreos y se regresa a niveles cercanos a los previos a la pandemia, también lo hacen las preguntas sobre los protocolos y reglas de vuelo, en particular lo que los viajeros pueden y no pueden llevar en su equipaje de mano cuando vuelan dentro de Estados Unidos. Por ejemplo: ¿el guacamole es sólido o líquido? (Es un gel, que está sujeto a las mismas restricciones que los líquidos y no está permitido en el equipaje de mano, a menos que esté dentro de un contenedor de 100 ml).

A continuación, una guía para ayudarte a navegar por las reglas de equipaje de mano más ambiguas, con algunas preguntas de prueba para evaluar tu conocimiento también.

¿Puedo llevar mi vibrador sin causar una escena en seguridad?

Hablemos un poco más sobre los vibradores. Aunque la mayoría de los juguetes sexuales, incluyendo los vibradores, están permitidos en el equipaje de mano, según la Administración de Seguridad del Transporte, aún pueden provocar que te detengan, como en el caso de Welles. Hay algunas formas de reducir las posibilidades de estos encuentros incómodos, especialmente si algo comienza a sonar.

Shan Boodram, experta en intimidad y presentadora del pódcast “Lovers and Friends”, sugiere quitar las baterías o agotar las baterías de los juguetes recargables antes de empacarlos. “O encuentra un estuche rígido para ponerlo que sea un poco más grande para que el botón de encendido tenga menos posibilidades de ser presionado cuando se aplica presión al bolso”, sugirió.

Ahora también hay vibradores con ajustes de viaje incorporados, para evitar que se disparen en un momento inoportuno, como el vibrador recargable de silicona Surge, que tiene un bloqueo de viaje incorporado.

De nuevo, ¿cómo es la regla de los líquidos?

“El error más común que vemos que cometen las personas en términos de artículos prohibidos en los aeropuertos son los líquidos, geles y aerosoles grandes en el equipaje de mano”, comentó Lisa Farbstein, vocera de la TSA.

La regla 3-1-1 de la TSA, ampliamente publicitada, dicta que los pasajeros pueden viajar con líquidos, geles y aerosoles siempre que estén en recipientes de 100 ml en una bolsa resellable de 2,84 litros. Entonces, si bien una botella de agua no pasará por una revisión previa al vuelo, ¿qué pasa con algo en una categoría más nebulosa, como un frasco de mantequilla de maní?

“Si puedes derramarlo, esparcirlo, rociarlo, bombearlo o verterlo, es un líquido, gel o aerosol”, explicó Farbstein. Esta es la razón por la cual el juguete Magic 8 Ball, que está llena de líquido, no puede pasar por un punto de control de la TSA. Lo mismo ocurre con una bola de cristal. A menos, por supuesto, como señala Farbstein, que sea una versión lo suficientemente pequeña como para caber dentro de la bolsa de un viajero que permite la regla 3-1-1.

La regla 3-1-1 se impuso después de que terroristas en el Reino Unido intentaran introducir explosivos líquidos en los aviones en agosto de 2006. Son este tipo de explosivos los que buscan los perros cuando olfatean las maletas de los pasajeros en los aeropuertos, reveló Farbstein.

¿Está bien volar con marihuana ahora?

“TSA no está buscando drogas”, aclaró Farbstein. “Nuestros perros olfatean explosivos, no drogas”.

Sin embargo, el hecho de que no estén buscando drogas no significa que los agentes nunca las encuentren. Si lo hacen, los oficiales de la TSA deben informar a la policía sobre las presuntas violaciones de la ley, dijo Farbstein. Y aunque la marihuana ha sido legalizada para uso recreativo en diecinueve estados y para uso médico en 37, sigue siendo ilegal según la ley federal y, por lo tanto, está restringida en los aviones, aunque sea técnicamente legal tanto en el estado de origen como en el de destino.

¡Compré una planta en mi viaje! ¿Puedo llevármela a casa?

Algunos amantes de las plantas pueden querer volar a casa con una nueva incorporación para su colección.

Las plantas están permitidas en los vuelos nacionales siempre que quepan en el compartimento superior o debajo del asiento del avión, según el sitio web de la TSA. Sin embargo, está prohibido regresar con plantas en macetas desde el extranjero, aunque se permite un número limitado de plantas a raíz desnuda (sin tierra), siempre que cumplan con ciertos criterios establecidos por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura. También hay información adicional para los viajeros que llegan al territorio continental de Estados Unidos desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

¿Puedo llevar mi varita de Harry Potter?

Si se necesita alguna aclaración más, la TSA ha facilitado una lista extensa y con capacidad de búsqueda en la que los viajeros pueden buscar cualquier artículo que les preocupe llevar. Las agujas de tejer, por ejemplo, están permitidas en el equipaje de mano, al igual que los peces vivos, siempre que estén en agua y en un recipiente transparente. Pero espera, ¿no hay una norma sobre los líquidos?

“Los peces vivos sí se pueden transportar a través de un control de seguridad”, especificó Farbstein. “Y, por supuesto, para mantenerlos vivos, tienen que estar en agua. Los agentes de la TSA examinarán el recipiente de agua en el que están los peces. El proceso de inspección llevará más tiempo. Los peces vivos en agua no necesitan cumplir la regla 3-1-1”.

Los restos humanos incinerados son un poco más complicados, mientras que los bates de cricket y las tablas de cortar es mejor dejarlos en el equipaje registrado. Los instrumentos musicales, como los violines, están permitidos después de pasar por el control de la TSA pero, en el caso de los instrumentos de viento, la sugerencia es registrarlos. Y si eres fan de Harry Potter, no temas: las varitas están permitidas en los vuelos.

Especial para Infobae de The New York Times.