Y mientras más hablen, más claro va a ser

Cierre de semana anecdótico, a falta de buenos argumentos, por parte de quienes ya no saben qué hacer para mantener el relato del golpe que, sabemos que no hubo. Supimos de “los miedos” de Lidia Paty a la mirada fulminante de Gabriela Montaño; del avión caza persiguiendo a doña Susana Rivero por toda la ciudad de La Paz y algunas otras bellezas plurinacionales, muy propias de este país que no sabe cómo salir del lío al que nos metió el huido

Sin vueltas, veamos la parte que corresponde a la sucesión en la “Memoria del Proceso de Facilitación de Diálogo 2019 – 2020 Conferencia Episcopal Boliviana.

12 de noviembre.- “El expresidente Evo Morales llegó a México a primera hora de la mañana con fuerte resguardo de seguridad y brindó conferencia de prensa inmediatamente. El clima en Bolivia era tenso, pese a que la noche anterior los militares y policías habían salido a pacificar las calles. El vacío de poder vulneró la paz, la vida y los derechos de todos los bolivianos…

El día martes 12 de noviembre por la mañana se procuró reiniciar el diálogo, participando en la facilitación, por la Conferencia Episcopal Boliviana: el Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto, P. José Fuentes Cano y Juan Carlos Núñez; por el cuerpo diplomático, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, Embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda y Exembajador de España Carmelo Angulo, acompañante del proceso de auditoría de la OEA; por los partidos políticos: representando al MAS la senadora Adriana Salvatierra, la diputada Susana Riveros y la Sra. Ana Teresa Morales; por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, Ricardo Paz y Carlos Alarcón: por Unidad Nacional Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso; por Unidad Demócrata Oscar Ortiz; así como el expresidente Jorge Quiroga, Luis Vásquez; por los Comités Cívicos: Jerjes Justiniano; por el CONADE: Rolando Villena, exdefensor del pueblo.

La reunión comenzó con la afirmación, por parte de las representantes del MAS, de que no iban a aceptar en la Asamblea Legislativa la renuncia del expresidente Evo Morales (asilado ya en México) ni iban a apoyar a la senadora Jeanine Áñez para que asumiera la presidencia del Estado. Lo que propusieron las asambleístas del MAS como alternativa fue:

Que el nuevo presidente del Estado sea elegido de entre los asambleístas del MAS. Que asuma la presidencia el senador de oposición Víctor Hugo Zamora.

El MAS planteaba la ruptura del orden constitucional esperando llegar a otros acuerdos. Ellos sabían que, sin Presidente y Vicepresidente correspondía a Salvatierra, Borda, Medinaceli, Rivero y Añez en ese orden la sucesión; Salvatierra renunció, Medinaceli lo hizo antes que ella, Borda también (asegura que presionado por gente de la calle, no hay porqué no creerle), Rivero también renunció, quedaba Jeanine Añez, como la sucesora por cargo elegido en el senado.

A ver, pensemos en la propuesta de las parlamentarias masistas: “alguien del MAS”? Asambleísta”? Con qué justificación? Víctor Hugo Zamora? Porqué? No entremos a la especulación machista: “mujer no elige mujer”, porque es absurdo pensarlo, pero en este país de aviones que te persiguen hasta la Universidad Católica, vaya uno a saber… lo cierto es que todo radicaba en algo que mantenga al MAS en actividad; eso se verá más adelante, tras de la reunión a puerta cerrada a la que se refiere la Memoria

Evidentemente, la reunión no aceptó la posición del MAS. Dice la “Memoria”

Estas propuestas fueron cuestionadas por ser inconstitucionales. No había ningún marco legal que respaldara las mismas. Frente a ello se recordó a los participantes que las reuniones no eran para tomar decisiones, sino para proponer salidas a la conflictiva situación, provocada por el vacío de poder. Las decisiones correspondían a la Asamblea Legislativa.

“proponer salidas constitucionales”, con una u otra variación en la redacción o lo dicho, fue a lo que se refirió doña Susana Rivero en días pasados; eso fue lo que se buscó en todo momento.

Veamos: Las opciones que plantearon los participantes de la reunión fueron:

Que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro.

Considerando la Declaración Constitucional 003/2001 según la cual la sucesión constitucional se produce ipso facto para evitar el vacío de poder en el Estado, se planteó sugerir a la Asamblea Legislativa dispusiese la sucesión constitucional de Janine Añez para asumir la presidencia.

Da la impresión de que el MAS (partido político con muchos asesores que sabían de Poder y de negociaciones) estaba dispuesto a aceptar/negociar el nombre de Añez a cambio de algo que no se sabe qué fue exactamente. Ahí va

En este punto el diálogo estaba siendo infructuoso y los actores no encontraban una salida. Entonces, la senadora Salvatierra pidió una reunión a puerta cerrada, misma que se realizó con ella, la diputada Susana Rivero (del MAS), Oscar Ortiz (de Demócratas) y Mons. Eugenio Scarpellini, como garante del diálogo, cuyo contenido no se dio a conocer.

Tras dicha reunión, se reinició la reunión general y las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional, esa tarde, en la cual reconocerían a Jeanine Áñez, presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia Presidente del Estado Plurinacional. También se acordó acompañar el proceso de elección de nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Departamentales, así como la convocatoria a nuevas elecciones. Incluso que una de las cámaras la presidiría el MAS y otra la oposición.

Al concluir la reunión, la senadora Adriana Salvatierra se acercó a los facilitadores y los invitó a la sesión de la tarde, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Qué se negoció? La Sigla del MAS? (al país le interesaba que no se rompa el orden constitucional, valía la pena) la Presidencia al senado de Eva Copa? Lo fue… pero ese es otro tema (Ver Octubre 2019, Fraude y Después págs. 636 en adelante). Lo importante es dejar claro que no hubo golpe, que hay testigos y que hay una memoria que no fue negada nunca. Salvatierra no asistió a la invitación.

Te queda claro?

Carlos federico Valverde Bravo