Zafra en Bermejo arranca la próxima semana tras acuerdo cañero-industrial

La zafra azucarera en Bermejo arrancará la próxima semana tras acuerdo y firma de contrato entre los industriales y algunas entidades cañeras, se espera acumular caña en la playa para comenzar su molienda.

Según el vicepresidente del directorio de IABSA, firmaron contratos con siete entidades cañeras.

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija

Fuente: El Periódico

“Hemos suscrito contratos con siete instituciones cañeras, el día de hoy hemos terminado de hacer suscripción de firmas, solo faltan que se adhieran a los contratos dos entidades cañeras”, confirmó el Vicepresidente de IABSA, Diego Butrón Verástegui.

Actualmente está cargándose caña a los camiones, se entrega varios implementos para el transporte de la caña, tenemos planeado recibir caña a partir de este viernes o sábado, ya vamos a comenzar a provisionar caña, agregó.

Según los industriales tienen que tener comprometida caña en playa, para arrancar la molienda, tenemos que tener, 3 mil 500 toneladas en playa y después la entrega por los camiones, esto se daría técnicamente la próxima semana.

Consultado si resolvieron el tema de los subproductos, respondió que el convenio de zafra es con un punto fijo, incluso se elevó al sector cañero un punto más, es un convenio por dos años y se les están dando bio abono y fertilizantes de manera gratuita.

“No entran los subproductos, estamos enmarcados dentro de la Ley, la Ley no nos habla todavía de subproductos, solo nos estamos enmarcado dentro del marco normativo para la suscripción del contrato de zafra”, remarcó.

Más adelante, el gobierno seguramente analizará y determinará qué hace, hemos quedado en buenos términos con el sector cañero, les estamos ofreciendo un incentivo más al margen del que siempre se les ha dado con un porcentaje de rendimiento adicional.

El factor de coparticipación si bien es de 60.6% para los cañeros del total de la producción de azúcar y el 39,4% para los industriales, el asunto es que en el índice de liquidación se dará 1.31 quintales de azúcar a los cañeros, por tonelada de caña.

El año pasado molieron 220 mil toneladas, este año, de acuerdo a los estudios con el sector cañero, se espera moler 257 mil toneladas, estimó al indicar que esperan llegar a las metas trazadas pese al inicio demorado de la molienda de caña.

EL APUNTE

Cañeros no coparticiparán sobre subproductos de caña

Los cañeros no coparticiparán sobre los subproductos de la caña, como sí lo harán sobre el producto principal que es el azúcar, el sector cañero no accederá a los ingresos que genere la melaza, la cachaza y el bagazo, según el contrato de zafra.

Los industriales con el argumento de que la coparticipación sobre los subproductos no está normado, no comparten con los cañeros lo relacionado a estos productos, no obstante, los industriales bonificarán a los cañeros, como apoyo a la producción.