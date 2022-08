Abogado señala contradicciones entre Aparicio y Muñoz y pedirá careo entre ambos

Fuente: Unitel

Santa Cruz.- El capitán de la Policía Rubén Aparicio y el mayor Álvaro Muñoz, fueron implicados en la investigación de las muertes de tres policías ocurrido el pasado 21 de junio en Porongo. Ambos ya prestaron su declaración e incluso Muñoz estuvo en audiencia y recibió medidas sustitutivas. Para Juan Pablo Ibáñez, abogado de las familias de las víctimas, hay indicios y declaraciones que colocan a Muñoz en el lugar en donde ocurrió el hecho de sangre y que además hubo un reconocimiento pleno hecho por testigos protegidos que lo pusieron al lado del grupo que habría cometido el asesinato.

Remarca que conoció de las declaraciones de Muñoz y Aparicio y que hay contradicciones entre ambos por lo que solicitará a la Fiscalía un careo para establecer una verdad histórica que ayude a determinar lo ocurrido en Porongo en donde fueron acribillados el sargento mayor Eustaquio Olano, sargento 2do Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip, Daniel Candia Orihuela.

«El señor Muñoz estuvo presente el 21 de junio antes del hecho de la matanza. Fue reconocido por los testigos protegidos, él estuvo presente en la repartición de las armas», sostuvo el abogado. Señaló que en la situación jurídica de Aparicio inicialmente no se lo aprehendió, pero eso no significa que no será imputado y que se buscará su detención preventiva.