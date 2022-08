Amdecruz califica de “patronal” actitud de Camacho y asegura que el pueblo espera al Presidente

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), que aglutina a los 56 municipios cruceños, rechazó y calificó de “patronal” el anuncio del gobernador Fernando Camacho de no invitar a las autoridades nacionales al aniversario cívico departamental. Sin embargo, afirmó que el pueblo esperará al presidente Luis Arce para celebrar la efeméride.

Fuente: ABI

El alcalde de San Miguel y vicepresidente de Amdecruz, Pedro Damián Dorado, hizo conocer en La Paz, donde gestiona proyectos para los municipios cruceños, la posición municipal cruceña y criticó a Camacho por asumir este tipo de actitudes en vez de hacer gestión, sobre todo, cuando hasta el momento no cumplió –denunció- sus ofertas electorales como el crear 60.000 empleos.

“Queremos rechazar, además denunciar, esta actitud patronal del gobierno cruceño, ya que el departamento de Santa Cruz no es de su propiedad, él puede tener las empresas que le dé la gana, pero no puede ostentar la propiedad del pueblo cruceño, de nuestro departamento, de las 15 provincias y 56 municipios”, cuestionó.

Durante la reunión del lunes de los grupos de poder cruceños abiertamente opuestos al Gobierno, Camacho anunció que no invitará a las autoridades nacionales a los actos por el aniversario del 24 de septiembre. Ni bien hizo conocer su decisión, diferentes sectores lo rechazaron y coincidieron en ver una actitud de “propiedad” del departamento.

“Rechazar semejante atrevimiento del gobernador Camacho, él debería estar agendando qué proyectos le va a entregar al pueblo cruceño en su aniversario. En lugar de entregar proyectos que beneficien a los ciudadanos, lo que ahora está pensando es en un bloqueo y paro de 72 horas por el censo”, insistió Dorado.

El departamento está constituido por 56 municipios, entre ellos el de la ciudad capital que está bajo administración del alcalde Jhonny Fernánez, quien no participa de las reuniones de los grupos de poder. Además, se desmarcó de las protestas por el censo, ya que se acordó su despolitización y apoyo, incluso con firma de Camacho.

Para Dorado, el gobernador debiera estar haciendo gestión, toda vez que hasta el momento incumplió ofrecimientos electorales como la creación de 60.000 empleos y el fortalecimiento de los servicios de salud ante la pandemia del COVID-19.

“Son miles de cruceñas y cruceños que vamos a esperar al presidente Luis Arce, para que juntos celebremos nuestro aniversario. El gobernador no es el dueño, Santa Cruz no es su hacienda, su chaco, nosotros no somos de su propiedad”, insistió.

La inauguración de la feria internacional Fexpocruz precede a los actos cívicos. A diferencia de Camacho, el presidente de la Fexpocruz, Oscar Mario Justiniano, anunció que invitará a todas las autoridades del Estado para la inauguración de la muestra internacional.

“Estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía, y el pequeño, mediano y hasta el grande empresario sabe que necesita de la articulación de los niveles de gobierno”, explicó Dorado.

Mientras que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que el presidente Arce entregará obras y anunciará inversiones por el aniversario del departamento, como parte de su gestión y la demostración de trabajo por esa región.

La ministra de Culturas, Sabina Orellana, también se sumó a las críticas al excívico: “¿Quién es él para prohibir al Presidente (llegar al aniversario cruceño), con él o sin él podemos hacer cualquier actividad, porque la población de Santa Cruz, de las provincias y de los municipios lo están esperando. Camacho no puede prohibir, no es dueño, no se ha comprado Santa Cruz”.