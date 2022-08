Apartan de su cargo y le inician una investigación interna al policía que denunció a su camarada por corrupción

El capitán Edman Lara denunció que el subcomandante de la Policía, Edson Claure, protege al coronel Jhonny Ortuño porque es «su amigo»

Ariel Melgar Cabrera

Comentó que el conflicto entre ambos uniformados viene desde 2020. «Estos hechos no son circunstanciales, puesto que tienen una data desde 2020 , en el transcurso de tiempo derivó en dos procesos disciplinarios, pero en relación al hecho de ayer (lunes), nuevamente el sistema disciplinario se ha activado», dijo.

Por su parte, el capitán Lara dijo que la denuncia no fue premeditada ni mucho menos planificada , sino que se percató de las irregularidades en las oficinas de Antecedentes Penales del coronel Jhonny Ortuño y decidió filmarlo para luego encararlo.

«Esto no fue un hecho premeditado como lo quieren hacer ver. Yo estoy cansado, estoy indignado de la corrupción que existe dentro de la Policía, me indigna que se aprovechen de la gente más humilde, estoy cansado que le roben la gente y no voy a permitir eso», manifestó Lara en su defensa.