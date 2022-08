El presidente de YPFB indicó que la nueva adenda firmada el 5 de agosto con Petrobras, permitirá una flexibilización en la venta de gas natural a otros clientes, ya sea en Brasil como en Argentina.

Armin Dorgathen, en entrevista vía virtual con La Razón, reveló que una vez se termine el actual contrato de compraventa de gas natural con la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), se negociará un nuevo acuerdo, pero con mejores precios para el país.

Indicó que la nueva adenda (décimo primera) firmada la pasada semana establece que YPFB enviará 20 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas natural a ese mercado para cumplir el remante de volúmenes que se adeudan. Además, dijo que en ese encuentro estaba previsto iniciar las conversaciones para un nuevo contrato hasta 2030.

No obstante, a partir del siguiente año se volverán a reunir para negociar un nuevo acuerdo para la provisión del energético.

—¿Qué volumen más se adeuda a Petrobras y cómo se ha negociado el tema del precio? ¿Es beneficioso para el país?

—Hemos logrado flexibilizar durante este 2022 las entregas con Brasil justamente con el objetivo de poder maximizar los ingresos que podamos generar por la venta de gas natural. La entrega de gas natural sigue siendo los 20 millones de metros cúbicos día que se tenía anteriormente, mantenemos esa nominación de gas natural y el adeudo de gas que tenemos con Petrobras, si hablamos de un régimen de entrega de 20 millones de metros cúbicos por día, estaríamos finalizando el acuerdo el año 2024.

—¿El tema de precios va a ir variando en este periodo? ¿se van a tener unos 200 millones de dólares adicionales?

—Correcto, con todas las negociaciones que hicimos para la venta de gas natural estimamos que hasta diciembre de este año con esta firma de esta nueva adenda con Petrobras, logremos generar unos 200 millones de dólares adicionales.

—¿A partir de 2023 cuánto serán los ingresos adicionales?

—A partir de 2023 va a depender de varios factores, pero estimamos que hasta 2025 podamos generar alrededor de unos 1.000 millones de dólares adicionales.

—¿Muy aparte de lo que es la renta petrolera?

—Para sumarle a la renta petrolera, o sea lo que se tenía programado de la renta petrolera si manteníamos solamente los dos mercados de Argentina y Brasil cómo estaban, teníamos un valor y obviamente con estas negociaciones que estamos llevando a cabo que día a día vamos mostrando y que vamos haciendo con diferentes empresas brasileñas, vamos firmando contratos interrumpibles con diferentes empresas brasileñas con el objetivo de poder darle un mayor valor a nuestro gas natural, ir a buscar los mejores clientes y encontrar los mejores precios para vender el gas natural.

—Una vez que culmine esta adenda, ¿se trabajará en un nuevo contrato con Petrobras?

—Parte de las negociaciones también se habló bastante de un nuevo contrato que pueda llegar hasta 2030, existe el interés de Petrobras de comprar y estamos hablando de una mejora de precios sustancial que se tiene que realizar, ya que obviamente en 1996 cuando se firma el actual GSA estamos hablando de otras condiciones, construir el ducto, inversiones, entre otras cosas, Hoy ya estamos hablando de que Petrobras ya no tiene que realizar estas inversiones y una negociación de un nuevo acuerdo está en puertas con Petrobras, pero como también está Petrobras, están otras empresas, tenemos varias empresas que están interesadas en comprar gas boliviano con la nueva ley de gas que tenemos donde un privado puede comprar directamente el gas natural, importar el gas natural, tenemos varias empresas interesadas en la compra del gas natural boliviano lo cual desde ahora ya estamos buscando las mejores opciones y mejores precios como ya lo hemos venido haciendo, porque el precio del petróleo en el pasado: 2013, 2014 ya llegó a los 100, 120 dólares, igual a lo que llegó en estos días por la guerra entre Rusia y Ucrania; sin embargo, nunca antes en la historia se vieron los precios que estamos viendo ahora y esto no es un efecto del precio internacional del petróleo, esto es un efecto de la negociación que realizó YPFB.

—¿En 2025 se tendrá nuevas negociaciones con Petrobras para tener un nuevo contrato?

—Correcto, sí. Estamos ya hablando, fue parte de la negociación ahora, en su momento se quiso ya firmar un contrato hasta 2030, sin embargo, teníamos una premura de cerrar rápido la adenda para poder aprovechar este año precios, entonces, hablar de un nuevo contrato y precios para un nuevo contrato hasta 2030 no logramos un acuerdo todavía, pero sí en nuestras actas de reunión y en el compromiso está el poder sentarnos a negociar durante lo que queda de este año y 2023 la ampliación de este contrato que es muy importante para el desarrollo de Bolivia.

—¿Sería otra adenda o un nuevo contrato?

—Sería un nuevo contrato, porque este contrato es igual importante. Alguna vez escuché a algún opinólogo igual hablar de que el contrato había acabado en 2019. En 2019 no acaba el contrato, el contrato se acaba cuando se acaba el volumen de gas que se ha firmado en el contrato que se tenía estipulado que sería hasta 2019 si había un régimen de entrega de 30 millones de metros cúbicos día, sí, pero es hasta que se acabe el contrato, entonces en el contrato que daba un volumen remanente que más o menos hasta 2024, 2025 se tenía que cumplir a otro régimen que habla de 20 millones, entonces en 2019 no acaba el contrato, el contrato acaba cuando se acaba el volumen, entonces cuando se acabe el volumen en 2024 o 2025 en ese momento vamos a comenzar un nuevo contrato, ya no va a ser una adenda, va a ser un nuevo contrato, una nueva fórmula de precios que sea ya modernizada, que ya no sea una canasta de fuels, que sea un precio de gas como el JKM o que esté ligado al precio del petróleo internacional que es el Brent.

—En el caso de Brasil, ¿se mantienen los precios que estaban fijados?

—Mantenemos las fórmulas, son fórmulas que están en el contrato, sin embargo, hicimos algunas modificaciones en los caudales adicionales y base que nos permitan justamente compensar la renegociación que se tuvo en la octava adenda, donde hubo un daño económico al país durante el golpe de Estado al ser un gobierno bastante incompetente y aparte utilizar opinólogos, supuestos analistas, expertos, van a negociar una bajada de volúmenes con Petrobras y pierden el costo del transporte que antes lo cubría Petrobras y pasa a cubrirlo YPFB que nos generó unas pérdidas de alrededor de 120 millones de dólares hasta un día antes que se firma la adenda y ahora bueno vamos a empezar a recuperar esos 120 millones y aparte unos 170 millones adicionales hasta 2025. Ahora necesitamos una compensación por lo que pasó y logramos recuperar esto que durante el gobierno (transitorio) de Jeanine Áñez se perdió de mala manera.

—¿Al momento cuánto es la producción de gas natural?

—Estamos hablando de alrededor de 45 millones de metros cúbicos día.

—¿Cuánto va al mercado interno y cuánto a los mercados brasileño y argentino?

—Con el mercado argentino tenemos un compromiso de entregar 14 millones, al de Brasil otros 20 millones y el restante para el mercado interno.