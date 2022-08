Así es Kahoot! integrado en Google Classroom

Hace pocas horas os comentamos que ya estaban disponibles los complementos en Google Classroom, y una de las primeras empresas en estrenarlos ha sido la omnipresente Kahoot!.

El objetivo del complemento es permitir que educadores y estudiantes puedan descubrir, crear, asignar y presentar sesiones de aprendizaje interactivo, y hacerlo todo desde Google Classroom, sin tener que salir de la plataforma.

El uso lo explican con detalle en este artículo de la compañía, donde comentan que, como socio de acceso anticipado a los complementos de Google Classroom, Kahoot! ayudará tanto a la participación en la escuela como al aprendizaje independiente de los estudiantes en casa.

Para usarlo es necesario que los administradores configuren el complemento para escuelas en todo su distrito desde Google Workspace Marketplace. Se hace con pocos clics, es muy rápido, y una vez hecho, se podrá acceder a Kahoot! en cualquier dispositivo dentro de Google Classroom, sin tener que realizar otro inicio de sesión.

Los complementos de Classroom están disponibles para todos los usuarios de Google Workspace for Education, los usuarios con Teaching and Learning Upgrade o las ediciones de Google Workspace for Education Plus.

Los profesores podrán buscar o crear sus propios kahoots, y usar cualquiera de las millones de sesiones que ya hay disponibles en la plataforma. Una vez hecho, podrán asignarlas a los estudiantes para que las realicen directamente en Google Classroom.

Por otro lado, Kahoot! EDU para escuelas permite a los educadores acceder a una biblioteca escolar de kahoots, siendo así posible encontrar y compartir contenido educativo con otros profesores de la misma escuela, o del mismo distrito.

Kahoot! fue seleccionada para ser un socio de Google for Education en 2019, y desde entonces siempre es una de las primeras plataformas en integrarse con las soluciones de Google.