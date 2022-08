Bolivia alcanza “favorable” balanza comercial de $us 1.220 millones en el primer semestre

Fuente: ABI

En el primer semestre del presente año, Bolivia alcanzó una “favorable” balanza comercial de $us 1.220 millones, informó este domingo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

“Tenemos una balanza comercial bastante favorable para nuestro país. En este primer semestre, de enero a junio, estamos registrando una balanza de 1.220 millones de dólares, es una balanza que no alcanzábamos hace mucho tiempo”, indicó en contacto con Bolivia Tv.

El viceministro explicó que el país tras tener “número rojos” en 2020, durante la administración de facto de Jeanine Áñez, ahora cuenta con cifras positivas, ya que las exportaciones superan a las importaciones.

En el primer semestre de este año, las exportaciones bolivianas alcanzaron un récord histórico de $us 7.012 millones; es decir, que se duplicaron respecto al mismo periodo de 2020, cuando llegaron a $us 3.200 millones.

“Estamos hablando de más de 7.000 millones de dólares y solamente estamos a mediados de año. Este primer semestre, Bolivia ha exportado en valor la mayor cantidad en toda su historia”, destacó.

Respecto a las importaciones, indicó que éstas alcanzaron a $us 5.792 millones en el primer semestre de este año, que crecieron respecto a 2021, cuando llegaron a $us 4.161 millones, “pero no al ritmo de las exportaciones”.

Bolivia exportó más de lo que importó y ello suma a las Reservas Internacionales Netas (RIN) porque ingresaron más divisas de las que salieron por el concepto de importaciones, enfatizó el viceministro.

Para, la autoridad estos importantes resultados son sin duda señales de que la economía boliviana se está reactivando y son una muestra de que las inversiones y programas aplicados funcionan.

La balanza comercial con un 1,7% de proporción del Producto Interno Bruto (PIB) pone a Bolivia entre los países con ese indicador “más positivo” de la región, lo que da mayor estabilidad y solides al sistema económico nacional.

