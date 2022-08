Bolivia debe aprender a vivir sin gas, dice Evo; mientras mira el litio de Potosí

Fuente: El Deber

“En 1985 Víctor Paz Estenssoro cierra las minas y dijimos ‘y ahora de qué va a vivir Bolivia’, qué pasa de aquí a poco tiempo (si) se acaba el recurso no renovable del gas, (qué pasa si) no encontramos gas, bajo esa posibilidad hay que plantearnos cómo puede vivir Bolivia sin gas, ojalá no llegue, si hay mejor todavía, pero un plan es Bolivia sin gas, si hacemos ese plan Bolivia está garantizado por mucho tiempo, sé que vamos a encontrar gas pero hay que estar preparado para lo peor”, deslizó Morales.