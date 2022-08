Carpinteros intentan llevarse el mobiliario de una escuela en Cobija por falta de pago de la Alcaldía

Uno de los proveedores sostuvo que esperarán que les cancelen hasta el jueves; de lo contrario, se llevarán las mesas y sillas

Mesas y sillas casi en la puerta de la unidad educativa, listas para ser llevadas por los proveedores. Foto: captura de pantalla Mesas y sillas casi en la puerta de la unidad educativa, listas para ser llevadas por los proveedores. Foto: captura de pantalla

Fuente: ANF

La Paz.- Carpinteros proveedores del mobiliario de la unidad educativa Cobija A intentaron llevarse las mesas y sillas la pasada jornada porque la Alcaldía no les paga desde principios de año; la directora y el responsable de Educación del municipio evitaron que los muebles salgan del recinto.

“Se había hablado con el gobierno municipal y dijeron que no hay problema, que se les iba a pagar; pero ahora me vengo a sorprender con que ellos están reclamando, con justa razón, que hasta ahora no les han cancelado. Ellos tienen cuentas y deudas que pagar, y quieren llevarse nuestras sillas y mesas. La verdad, si fueran sillas y mesas que no valen la pena yo diría llévenselo, pero son unas mesitas y unas sillitas muy bonitas, de buena calidad y mis estudiantes ya están haciendo uso”, dijo la directora de la unidad educativa Cobija A, Lucero Amusquibar, a TVU Pando.

Los carpinteros reclaman una deuda de 120.000 bolivianos que desde principios de año la Alcaldía de Cobija no puede pagar. Los proveedores realizaron todas las gestiones y los reclamos para que les paguen, pero no tuvieron éxito y se vieron obligados a asumir esa medida de presión.

Amusquibar manifestó que la situación es muy preocupante para su establecimiento porque pone en riesgo el retorno a las clases presenciales que inició la pasada jornada.

El director municipal de Educación, Oscar Moscoso, dijo que llegó “oportunamente” al recinto educativo para “tratar de persuadirlos” antes que los proveedores se lleven los muebles. El funcionario edil explicó que el trámite del pago descansa en la unidad financiera de la Alcaldía y que el alcalde interino y el presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo Municipal intentarán buscar una solución.

Uno de los carpinteros sostuvo que esperarán que les cancelen hasta el jueves; de lo contrario, se llevarán las mesas y sillas.

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, viajó a Estados Unidos para visitar la Feria Expobol.

