Caso amaño: el Tigre retira demanda contra Rivero

The Strongest levantó la demanda que se inició en contra del jugador de Real Santa Cruz Juan Rivero, a quien se le acusó de pedir que soborne a los compañeros de su equipo para ganar al Tigre en la última fecha del campeonato de 2021.

En esa oportunidad el jugador también manifestó que gente del equipo paceño lo llamó para pedirle que pierdan el partido que debían sostener en Santa Cruz y que al final se cerró con el marcador favorable para los merengues por 1-0.

“Él cometió un delito. La forma en la que declara es como pidiendo que le den dinero si es que quieren que su equipo gane. Él solicitó que lo sobornen (y lo hizo) de manera pública”, expresó en esa oportunidad el directivo Javier Hinojosa.

Sin embargo, el pasado lunes el jugador pidió disculpas al Decano de manera pública y además agradeció porque el presidente Héctor Montes levantó la demanda que estaba en curso.

“Llamé a la prensa para hacer la disculpa al club The Strongest porque declaré cosas que no fueron al caso y mi intención no fue dañar a una institución como The Strongest y Always Ready. Quiero agradever a Héctor Montes por levantar la demanda”, señaló el jugador.

El abogado Mirko Pardo, de SportLex Bolivia, consorcio que se encarga de los temas legales del Tigre, adelantó que en las siguientes horas el club de Achumani emitirá un comunicado en el que explicará la razón que llevó a levantar la demanda.