Caso por caso: cuál es la situación de los “indeseables” del PSG a una semana del cierre del mercado de pases

Cuatro de las personalidades que lentamente van resolviendo su futuro lejos del París Saint Germain

El mercado de pases del París Saint Germain tuvo muchos movimientos con la llegada de Christophe Galtier como entrenador y la decisión de reducir el plantel de manera drástica. Con el objetivo de alivianar la cantidad de estrellas bajo contrato con el cuadro francés, se creó la lista de “indeseables”, tal como la bautizó la prensa gala. Muchos de ellos comenzaron a entrenarse a contraturno del resto del equipo y la dirigencia y sus agentes les comenzaron a buscar club. Algunos encontraron destino, otros están cerca y hay varios que todavía siguen inmersos en la incertidumbre y al borde de quedar colgados en Francia.

Entre los que ya fueron reubicados a cambio de dinero aparecen el defensor Thilo Kehrer, que pasó al West Ham a cambio de 12 millones de euros; Arnaud Kalimuendo, al Rennes por 20 millones de la misma moneda y Alphonse Areola también a los Hammers por 9 millones. Por el lado de los que fueron cedidos aparecen el volante Georginio Wijnaldum a la Roma, el lateral derecho Colin Dagba al Racing de Estrasburgo y el mediocampista Junio Dina Ebimbe al Eintratch Frankfurt. Además, Ángel Di María y Xavi Simons no renovaron con el PSG por lo que se fueron libres a la Juventus y PSV, respectivamente.

Vale recordar que los actuales campeones de la Ligue 1 sumaron a Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele y Renato Sanches en la reciente ventana de fichajes. Christophe Galtier declaró públicamente que considera que aún le faltan para completar su plantel un defensor central, un mediocampista y un delantero. Dentro de los nombres que se barajan en los pasillos del Parque de los Príncipes aparecen Milan Skriniar y Fabian Ruiz como posibles incorporaciones para cerrar la primera plantilla.

MAURO ICARDI

La novela del delantero argentino aún no tiene rumbo. La prensa local informó que el Galatasaray realizó una oferta de cesión al PSG para quedarse con los servicios del goleador. Luis Campos, que conoce bien al club de Estambul al haber asesorado durante unos meses al equipo, analiza los detalles que pueden rodear un préstamo y si es posoble incluir o no una opción de compra. No obstante, Wanda Nara, agente y pareja del atacante, en principio habría rechazado el ofrecimiento. Sevilla y el Manchester United estarían interesados en el ex Inter.

LEANDRO PAREDES

Según informó Calciomercato, el Liverpool necesita un reemplazante de Naby Keita, que sufrió una reciente lesión y el argentino aparece como una de las posibilidades. El volante de Mali tiene características mixtas dentro del campo de juego y el surgido en Boca Juniors encaja a la perfección en la función. Sin embargo, los Reds se meten de lleno en la pelea que tenía a la Juventus como principal candidato desde hace varias semanas y con quien el argentino tendría un pacto de cara a los próximos días.

KEYLOR NAVAS

Probablemente, no sea la decisión más fácil de su carrera, pero Keylor Navas la tomó con tristeza: aceptó fichar por el Napoli, aunque aún faltan detalles. Consciente de que su condición como segundo arquero del PSG puede convertirse en una traba deportivo a tres meses del Mundial de Qatar, el costarricense de 35 años y con contrato hasta 2024 se resignó a dejar el club capitalino.

El ex Real Madrid, dispuesto a irse rumbo a la Serie A, aguarda un acuerdo en el que podría entrar el volante español Fabian Ruiz.

ANDER HERRERA

Ansioso por recuperarse rápidamente en La Liga, Ander Herrera ya no es jugador del PSG. El centrocampista ibérico de 33 años rescindió su contrato según anunció L’Equipe. El futbolista que llegó libre del Manchester United en 2019 recibirá una indemnización que corresponde a poco más de un año de salario. Su llegada al Athletic de Bilbao está casi cerrada.

IDRISA GUEYE

Otros de los casos más trabados del mercado de pases podría tener luz al final del camino a pocos días del cierre. El senegalés de 32 años llegó a un acuerdo con el Everton hace varias semanas, pero las negociaciones con el Paris Saint-Germain están estancadas. El volante de marca también quiere rescindir su contrato para dejar la Ligue 1 y volver a Inglaterra para ayudar a los Toffees a luchar por la permanencia.

ABDOU DIALLO

El defensa senegalés sigue formando parte de pleno derecho de la plantilla parisina y sigue entrenando con el primer equipo. El central de 26 años sigue tan involucrado en el día a día y hasta su actitud durante los entrenamientos es elogiada por el cuerpo técnico de Christophe Galtier. Sin embargo, no está del todo satisfecho con esta situación. Después de cuatro encuentros oficiales, Diallo no jugó un solo minuto en la nueva defensa de tres hombres encontrándose bloqueado por el trío Kimpembe-Marquinhos-Sergio Ramos.

El jugador no tiene intención de quedarse en el banquillo gran parte de la temporada y quiere sumar tiempo de juego, de cara al Mundial de Qatar: según informó Le Parissien, Aston Villa lo incluyó en su lista de posibles fichajes.

JULIAN DRAXLER Y RAFINHA

Los casos de Julian Draxler y Rafinha preocupan a la dirección del PSG. Tanto el volante ofensivo alemán como el brasileño no tienen intención de dejar el club capitalino sin haber cobrado su salario completo hasta el final de su contrato. Este es el mensaje que el ex Schalke 04 envió a Luis Campos recientemente durante una reunión: está vinculado al PSG hasta junio de 2024.