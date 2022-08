Chicotazos y furia: piden cárcel para los agresores de los jugadores de Blooming

El presidente de Blooming, Sebastián Peña, adelantó que las personas que agredieron a los jugadores del club en la práctica de ayer serán denunciados penalmente. Solicitará cárcel para los cabecillas de esas acciones. Futbolistas Agremiados de Bolivia pidió veto de por vida a los estadios.

En la víspera un grupo de hinchas fueron a “apretar” a los futbolistas celestes por los malos resultados, pintaron los autos de los deportistas, pincharon las llantas e incluso hubo golpes y chicotazos.

“Vamos a poner un alto a esto, poner tras las rejas a los cabecillas, estos inadaptados no pueden estar cerca de la institución”, dijo Peña a Futbolmanía. Durante la jornada, en la que fue presentado el DT Víctor Hugo Antelo, los supuestos aficionados irrumpieron en la sede celeste para exigirles resultados.

De acuerdo con los reportes, los “barras brava” entraron lanzando petardos, corretearon a los futbolistas, pintaron los vehículos de éstos con pintura spray y además pincharon las llantas de los motorizados.

Hubo golpes de por medio. Uno de los afectados fue Fernando Arismendi, que recibió un cinturonazo en la espalda, lo que fue reflejado en las redes.

En un comunicado, la dirigencia del club ratificó que se hará una investigación y además respalda a los futbolistas, a quienes se les dará condiciones para trabajar.

Fabol también se pronunció y solicitó a Blooming que haga la denuncia ante la Felcc para “que a través de la Fiscalía se inicien las acciones penales contra los autores, cómplices y todas las personas que resulten responsables de estos hechos delictivos”. Además, pide que los autores no entren a los entrenamientos, partidos oficiales y amistoso del club en forma definitiva. La agresión a los futbolistas sucedió en la previa del choque con el puntero The Strongest y tras la presentación del técnico Antelo, que no pudo trabajar con el conjunto.