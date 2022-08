Cómo funciona SafeSearch, el control que evita contenido sexual, de odio y más en Google

SafeSearch advierte a las personas que los resultados que obtiene en su búsqueda no son adecuados o, de forma automática, evita mostrar sitios web que muestran ese tipo de contenido. (Google)

Si es usado de una forma incorrecta, el buscador de Google puede ser el punto de acceso a sitios web o contenido explícito, como pornografía, violencia, imágenes sangrientas, entre otras que pueden ser perjudiciales para los usuarios.

Es por ello que la compañía de tecnología implementó hace varios años un filtro de búsquedas llamado SafeSearch, que advierte a las personas que los resultados que obtiene no son adecuados o, de forma automática, evita mostrar sitios web que muestran ese tipo de contenido.

Esta tecnología, presente desde la segunda mitad de la década de los 2000, puede ser usada en el caso de que se comparta un dispositivo con una persona menor de edad, en la oficina o para uso personal, aunque no es infalible en lo que respecta a su aplicación. Cualquier persona sin una cuenta de Google, que alguien vaya directamente a una web que distribuya contenido explícito o que use un navegador distinto a Chrome, no tendrá la protección de SafeSearch.

Este filtro o control parental, se aplica de forma opcional tanto a sitios web como a la búsqueda de imágenes desde el buscador, lo que significa que puede desactivarse; además de funcionar de manera automática desde el navegador Chrome. SafeSearch también está alineado a las políticas de contenido de las búsquedas de Google.

Es importante que los adultos dediquen parte de su tiempo en establecer la configuración más adecuada para el uso de los dispositivos en casa. Estos son los pasos para activar y desactivar el Google SafeSearch.

Activar o desactivar SafeSearch en dispositivos Android

– Acceder a la aplicación de Google desde el teléfono o tablet.

– Ubicar la foto de perfil o la inicial del nombre del usuario en la parte superior derecha de la pantalla. Dar clic en la opción Configuración y luego en Ocultar resultados explícitos.

– En el apartado de “Filtro de resultados con contenido explícito”, se puede decidir si se activa o no el filtro con un simple clic en el boton

Estos pasos también se aplican para otros dispositivos como iPhone o iPad, siempre que se realicen desde la aplicación de Google.

Activar o desactivar SafeSearch desde una computadora

En el caso de que el usuario busque modificar la configuración del filtro de seguridad, esta solo puede modificarse si es el administrador de la cuenta de Google en Chrome.

– En la computadora, ubicar y dar clic a Configuración de SafeSearch

– Activa o desactiva el Filtro de resultados explícitos.

En la parte superior derecha, luego de haber hecho una búsqueda en Google, se puede dar clic en el icono de engrane y, luego, en la opción de Ocultar resultados explícitos o Mostrar resultados explícitos. Si no aparecen estas opciones, puedes activar o desactivar el Filtro de resultados explícitos.

Si se tiene el filtro activado y se muestra algún tipo de contenido explícito, los usuarios pueden hacer la denuncia en la web de soporte de Google. Solo se necesita el link que el usuario considera que incumple con las políticas de contenido de las búsquedas de Google.