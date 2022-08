Concejal Saavedra: «Basta de mentir, la gente no es tonta y sufre por la falta de medicamentos»

El concejal Manuel Saavedra calificó de incapaces a los administradores municipales porque a casi un año y medio de gestión, el sistema de salud adolece de falta de medicamentos, equipos y deficiencias en las atenciones a los vecinos.

Fuente: Prensa Demócratas

“Basta de mentirle a la gente, las deficiencias están ahí, deben ponerse a trabajar porque ya están casi un año y medio y hasta ahora se hace un proceso de compra y se surten las farmacias o los equipos funcionan. Miren los videos de lo que decía (el alcalde) en campaña y comparen con la triste realidad de este momento y van a ver quién es el que miente.

Plata no falta, la ciudad tiene para gastar 9,2 millones de bolivianos al día, lo que falta es voluntad y capacidad, a estas alturas no tener un buen sistema de salud con la plata que hay y con el tiempo que ha pasado quiere decir que son incapaces”, manifestó.

Sobre las declaraciones del burgomaestre de que se está politizando el tema, Saavedra indicó que la credibilidad la tienen los pacientes que tienen que gastar sus ahorros o prestarse dinero para comprar las recetas médicas, dormir en las filas y esperar por las atenciones.

“No se puede tapar el sol con un dedo, no basta ir un fin de semana, hacer una inspección a la rápida, entrar a un depósito done hay cajas de otros hospitales y decir que todo está surtido si la gente no los está viendo esos remedios. Que vaya y le diga a la gente que es político y vamos a ver cómo le va”, aseveró.