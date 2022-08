Conminan a Huarachi a explicar por qué pidió renuncia de Evo

El segundo secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csciob), David Veizaga, conminó ayer al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, a explicar por qué pidió la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. Criticó además las afirmaciones del cobista sobre las exautoridades que se asilaron ese año.

“Huarachi, que ha sido cómplice del ‘golpe de Estado’, debe explicar a los nueve departamentos por qué ha pedido la renuncia de su presidente (Morales) de su gobierno constitucional y segundo, por qué invitó a su sede al ministro de Trabajo del gobierno de Jeanine Añez”, señaló Veizaga en Cochabamba.

La polémica sobre Huarachi se reactivó, luego de la difusión del documental “Noviembre rojo”, en el que el expresidente Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera revelaron que el plan de retomar el poder fracasó, por el pedido de renuncia que hizo Huarachi a Morales el 10 de noviembre de 2019. En ese momento, según García Linera, Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), prometió la llegada de 5.000 mineros a La Paz, pero cinco horas después, solicitó la dimisión de Evo.

“Queremos denunciar a algunas personalidades que a la fecha hacen daño a la institucionalidad y que desprestigian a la COB. Nos referimos a Huarachi que, además, volvió a prorrogarse en el cargo. Ya lo hizo una vez cuando estaba Añez” complementó Veizaga, para quien el líder del ente trabajador se prorrogó en los últimos días hasta 2024.

Huarachi, que efectivamente se reunió en febrero de 2020 con el entonces ministro de Trabajo Óscar Mercado, en las oficinas de la COB, negó en varias oportunidades que haya pedido la dimisión del entonces presidente Morales.

Justifica a quienes se asilaron

Veizaga, que además es dirigente también de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, criticó también las afirmaciones de Huarachi, que cuestionó a las exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ese 2019 se asilaron en la Embajada de México, mientras que los exmandatarios Morales y García Linera, además del exministro de Economía, Luis Arce, hoy presidente, partieron a México.

“Huarachi dice que algunos políticos se han escapado, que se han ido y al afirmar eso está atentando contra su presidente, contra Lucho (Luis) Arce, porque Arce salió del país para resguardar su vida”, puntualizó Veizaga ante los periodistas.

El lunes 1 de agosto, Huarachi reivindicó la labor de la COB durante la crisis social, luego criticó a las exautoridades nacionales en 2019. “Nosotros estuvimos perseguidos; es más, un comandante no abandona a su pueblo, no abandona a su tropa, no abandona a sus soldados, el comandante se queda”, aseveró.