Cooperativa 3 de Mayo no puede operar en El Alto

El secretario Municipal de Movilidad Urbana de la Alcaldía de El Alto, Bernardo Collazos, informó ayer que la Cooperativa de Transporte 3 de Mayo no tiene autorización para operar porque se rehusó a trabajar dentro de la Terminal Metropolitana de Buses y al contrario pretendía continuar prestando su servicio fuera de la misma, lo que no está permitido.

Fuente: El Alteño

“Legalmente no tienen autorización para operar, han hecho un bloqueo en la ciudad (de La Paz), justamente porque su autorización está caduca, en la ciudad de El Alto no tienen ninguna autorización para operar, mientras ellos no ingresen a la Terminal”, aseveró en conferencia de prensa la autoridad edil.

La Cooperativa 3 de Mayo, que afilia a choferes interprovinciales e interdepartamentales (modalidad surubí), desde tempranas horas del lunes bloquearon la avenida Mariscal Santa Cruz de la sede de Gobierno, denunciando que la Comuna alteña los dejó sin trabajo hace más de 40 días luego de prohibir sus operaciones.

Por este hecho, exigieron la renuncia del Viceministro de Trasporte Israel Ticona y demandaron restituir las operaciones de esa cooperativa. “42 días sin trabajar la Cooperativa 3 de Mayo, perseguidos por la central de buses, de camioneros y la Alcaldía de El Alto, por esos dirigentes informales”, dijo uno de los dirigentes de los choferes a la prensa.

La Alcaldía alteña volvió ayer a convocar al diálogo al sector y entablar mesas de diálogo. El administrador de la Terminal Metropolitana, Raúl Flores, dijo que trabajan de manera coordinada con los diferentes sindicatos y cooperativas de transportistas que operan a nivel local, nacional e internacional en la terminal.

Además dijo que la Ley Municipal 731 anuló todas las paradas improvisadas de la zona Villa Bolívar A y dispone el traslado, actualmente las operaciones se coordinan con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), para ello han presentado un plan maestro que demuestra cómo es el movimiento en la terminal.