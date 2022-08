Denuncian que Jesús Vera intentó tomar la Fejuve acompañado de la Fiscalía y Policía

El dirigente Apaza dijo que fueron sorprendidos por el exdirigente quien cuenta con una sentencia por el caso quema de Pumakataris.

Fuente: ANF

Jesús Vera afín al Movimiento al Socialismo (MAS) intentó tomar las instalaciones de la Federación de Juntas Vecinales La Paz (Fejuve) por cuarta vez y posesionarse como presidente de esa institución. El actual presidente Justino Apaza, denunció que la Fiscalía se prestó para avalar un hecho ilegal.

“Esta mañana nos han sorprendido, por cuarta vez el señor Jesús Vera quiere tomar a la fuerza la Fejuve en complicidad con el fiscal Gonzalo Chacón que se parcializó sin tener un mandamiento de allanamiento. Han cortado candados, puertas y tenían amoladoras y albañiles comenzaron a perforar las paredes para ingresar a las instalaciones”, declaró Apaza a la ANF.

Manifestó que los dirigentes se autoconvocaron, ahora “estamos en estado de emergencia y vamos a resguardar la Fejuve vamos a movilizarnos”, advirtió el dirigente.

El año 2020, Justino Apaza denunció a Vera por el delito de allanamiento porque pretendió tomar de manera similar las instalaciones de la organización vecinal, esa denuncia no prosperó porque la Fiscalía de La Paz decidió rechazarla.

Apaza dijo que llama la atención que después de dos años el fiscal asignado al caso decida emitir un requerimiento de allanamiento para que Vera tome posesión, sin haber notificado a la otra parte.

Detalló que Vera llegó la sede de la Fejuve con el fiscal, efectivos policiales, albañiles y “grupos de choque”, sin embargo, Justino Apaza y sus dirigentes asumieron defensa y lograron que el exdirigente no cumpla con su objetivo de tomar la organización.

El abogado Brian Jaime Salvatierra denunció que el fiscal Chacón y la Policía intentaron allanar a la fuerza las instalaciones de la Fejuve sin una orden de allanamiento. Sostuvo que llamó la atención que en el requerimiento decía que se debía hacer una “restitución de posesión” a favor de Jesús Vera, más aún cuando este caso está cerrado.

“Se atentó contra la seguridad y la vida de Justino Apaza y existen personas heridas. Los policías me dijeron que el fiscal fue personalmente con el cuaderno de investigaciones, nosotros le informamos que no se puede dar cumplimiento al requerimiento puesto que Justino Apaza es el nuevo presidente y se tiene el estatuto orgánico que prohíbe entregar (…) la institución”, afirmó Salvatierra.

El jurista también observó que no les permitan ver el cuaderno de investigación, “nos preocupa que el fiscal se haya parcializado, ya hemos denunciado al Juez Quinto de Instrucción en lo penal para que tome medidas sobre estas irregularidades”, explicó.

El presidente de las juntas vecinales acotó que el estatuto también indica que un dirigente no puede tener sentencia; y Jesús Vera está sentenciado a tres años por el destrozo de seis buses Pumakatari en el garaje de Pampahasi, en medio de la crisis de 2019

“El señor fiscal quiere poner a un presidente ilegal. Vamos a realizar una marcha para que la Fiscalía de un paso al costado. Yo he sido elegido mediante un congreso y él (Vera) no representa a ninguna zona, la gente no quiere verlo y tiene sentencia de tres años”, aseguró.

Presentaran una acción de libertad en contra del fiscal Gonzalo Chacón por haber realizado el requerimiento que pone en riesgo la vida del actual presidente y de los dirigentes de la Fejuve.