Detienen a una doctora quien presuntamente negó atención a policías heridos tras conflicto de Adepcoca

Por su parte los médicos se declaran en emergencia, afirman que la doctora no negó la atención y califican su detención como un show montado y parte de una persecución política.

Fuente: Red Uno

El Gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), en La Paz, José Luis Martínez, informó este martes en una entrevista realizada por el programa Que No Me Pierda que, realizan una acción directa contra una denuncia efectuada a una doctora, que se encontraba de turno, la misma presuntamente no quiso atender a los uniformados.

“Nos encontramos en plena acción directa a raíz de una denuncia ya reiterada, pero está que ha marcado, el hecho de una negación o impedir la atención por parte de un personal que estuviera en emergencias. Tres efectivos policiales han sufrido un daño y por lo tanto la atención era de emergencia”, manifestó Martínez.

Según la denuncia, tres efectivos policiales habrían llegado heridos al Hospital Obrero, tras el conflicto suscitado este martes en la zona Villa El Carmen, donde productores de Adepcoca, realizan sus movilizaciones pidiendo el cierre del mercado paralelo.

“De acuerdo al termino de esta acción directa se establecerán las responsabilidades”, aseveró Martínez.

Por su parte el doctor Arturo del Barco, secretario ejecutivo de Simra en La Paz, negó dichas aseveraciones, afirma que es un exceso, una persecución política y show montado, debido a que la doctora al momento de llegar los efectivos policiales, se encontraba en una cirugía, motivo por el cual debía priorizar la operación de emergencia.

“Supuestamente había una persona que necesitaba atención en emergencias, en ese lugar hay un montón de personas que necesitan atención. Sin embargo, no se puede sacar a un profesional que está en quirófano y una cirugía”, manifestó Barco.

Denuncian que el gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), llegó y sacó a la médico de la cirugía para que la arresten.

Junto a la doctora, otra funcionaría también estaría involucrada en el caso, ambas se encuentran en celdas policiales.