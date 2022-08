Diputada del MAS buscará que museo en Orinoca sea declarado patrimonio cultural y Gobierno cubra los gastos de refacción

Según Bernabé, para que el Ministerio de Culturas se haga cargo del mantenimiento y las refacciones del museo de Evo, se deben iniciar los procedimientos administrativos para que el municipio de Andamarca y la Gobernación de Oruro declaren a ese espacio como patrimonio cultural.

Fuente: https://lapatria.bo

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Oruro, Lily Bernabé, manifestó en pasadas horas que buscará declarar como patrimonio cultural turístico al Museo de la Revolución Democrática y Cultural, que el expresidente Evo Morales erigió en su natal Orinoca, para que el Gobierno se encargue de cubrir los gastos de refacción que demanda la deteriorada infraestructura.

Según Bernabé, para que el Ministerio de Culturas se haga cargo del mantenimiento y las refacciones del museo de Evo, se deben iniciar los procedimientos administrativos para que el municipio de Andamarca y la Gobernación de Oruro declaren a ese espacio como patrimonio cultural.

¿El MAS va realizar ese trabajo administrativo para que se declare patrimonio cultural turístico? Fue la consulta que hizo la ANF a la diputada oficialista, ella respondió: “Así es, exacto, patrimonio cultural turístico”.

ANTECEDENTES

El exasambleísta departamental de Oruro Limbert Maceiros, reveló que el museo en la localidad de Orinoca se encuentra deteriorado y precisa labores de restauración que demandarían más de Bs 2 millones, pero ni la Gobernación, ni el municipio de Andarmarca y menos el Gobierno Central quieren hacerse cargo del gasto.

En febrero de 2017, el museo fue inaugurado sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados en el pueblo natal del exmandatario Evo Morales. La construcción demandó un costo de 7,1 millones de dólares y la infraestructura cuenta con salas de exposiciones, centro de documentación, biblioteca, cafetería, tienda y demás ambientes propios de un repositorio moderno.

La exposición temática del museo gira alrededor de la vida y surgimiento de Morales al poder. En los ambientes se exponen sus fotografías, algunos de sus discursos más famosos y alrededor de 16.000 regalos que recibió durante los más de 10 años de su Gobierno.

CONTRAPARTE

El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC) pidió que Morales cubra el millonario gasto que requiere el mantenimiento de esa infraestructura dedicada a promover el culto a una persona.

“Los museos son para preservar la cultura; un museo para promover el culto a la personalidad, mínimamente debería ser mantenido con la plata del ególatra que lo construyó. ¡Hasta los elefantes blancos requieren mantenimiento y este museo se deteriora como la imagen de Evo!”, escribió Reyes en su cuenta de Twitter.

El diputado orureño de CC Ronald Huanca, aseguró que, durante los dos primeros años, las visitas fueron constantes, pero después ya no hubo interés por el lugar. Además, aseguró que el museo no está generando ingresos, “por tanto no hay utilidad y debería cerrarse, o podrían darle otro uso para el bien común”.