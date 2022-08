Diputado a Fernández: Santa Cruz no te perdona que siendo autonomista te pintes de azul

El legislador no descartó impulsar una revocatoria de mandato desde la propia ciudadanía porque el alcalde cruceño ahora parece que está del lado de los masistas.

Fuente: ANF

El diputado de Creemos Andrés Romero criticó este lunes la actitud del alcalde del municipio de Santa Cruz, Jhonny Fernandez, que rechazó el paro de 48 horas anunciado en esa región por el tema del censo y advirtió que los cruceños no perdonarán que un autonomista ahora se pinte de azul y esté levantando el puño izquierdo.

El legislador advirtió que la población podría impulsar un revocatorio de mandato, pero en caso que se salve de ese extremo, en las próximas elecciones de lo que no se salvarán es que los Fernández pierdan su personería jurídica.

“No está prohibido ser masista, lo que Santa Cruz no te perdona es que siendo autonomista, siendo defensor de la verde, blanco, verde, siendo defensor de los derechos de la democracia y la libertad, el día de mañana aparezcas pintado de azul levantando el puño izquierdo, eso no te perdona”, advirtió Romero.

Las críticas hacia el alcalde cruceño surgieron luego de que rechazó el paro de 48 horas determinado por el comité interinstitucional de Santa Cruz para este 8 y 9 de agosto.

“Mientras más estemos en esta confrontación el tiempo se pierde y el censo no va a llegar cuando queremos el 2023”, indicó Fernández el fin de semana. “Ya tuvimos un paro (el 25 de julio), ¿ahora qué quiere? ¿Otro de 48 horas? ¿Paro indefinido?, al alcalde no lo van a tener ahí, yo he rechazado”, añadió.

La segunda cumbre interinstitucional cruceña decidió el sábado ir al paro de 48 horas, si el Gobierno no abroga el decreto supremo de postergación del censo hasta 2024 y que se realice en 2023.

El diputado Romero dijo que el caso del alcalde cruceño se parece al refrán que dice: Roma no paga a los traidores; además cree que la autoridad solita se hizo el harakiri (forma de suicidio).

El parlamentario sostuvo que hay una lista larga de quienes traicionaron al departamento y ahora no pisan esa región. “Hay humoristas que no trabajan más en Santa Cruz, se les acabó la carrera. Hay artistas que siendo el número uno de las canciones en Santa Cruz, se volcaron al MAS y se les acabó la carrera (por traicionar)”, acotó.

Por su parte el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga recordó que Jhonny Fernández fue electo como opositor al Gobierno, pero ahora decidió ser funcional al MAS, respaldar las decisiones del oficialismo e ir en contra de las decisiones del comité interinstitucional cruceño.

“Se está alejando del comité interinstitucional y sin duda le van a cobrar la factura en las próximas elecciones municipales. Me parece que el alcalde va perder el respaldo del pueblo cruceño y lamentablemente el alcalde está más cerca del Gobierno y más alejado de la ciudadanía cruceña”, complementó.

En relación al paro anunciado por Santa Cruz, el parlamentario opositor calculó que se desarrollará en el marco de la pacificación y espera que los grupos afines al MAS no salgan a provocar.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, a nombre del ente matriz y las organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad, anunció recientemente que no permitirán la politización del censo y advirtió que responderán con marchas y paros a las futuras protestas que puedan surgir en el país por el censo.