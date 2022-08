Diputado del MAS apunta a Del Castillo como «enemigo interno» de Arce y pide su renuncia

En su mensaje por los 197 años de la Independencia de Bolivia, el jefe de Estado afirmó que hay intereses externos e internos que buscan desestabilizar su Gobierno.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, es un enemigo interno del gobierno de Luis Arce, acusó el diputado del Movimiento al Socialismo Ramiro Venegas, por no contribuir en la resolución de los conflictos en el país y ordenar el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en el conflicto cocalero. Nuevamente pidió a la autoridad dar un paso al costado.

“Como decía en su discurso el hermano Presidente (Luis Arce) que hay enemigos externos e internos, creo que los enemigos internos están dentro del Ejecutivo (…) y uno de ellos es el ministro del Gobierno (porque) no está haciendo nada, no está sentado en la mesa de diálogo (con sectores en conflicto). Y llama la atención que el Presidente también no esté haciendo nada en el problema que se ha suscitado en la Adepcoca”, declaró Venegas.

A raíz de estas observaciones, el legislador del oficialismo volvió a pedir su renuncia. “Yo creo que el Ministro debe dar un paso al costado”, añadió.

El legislador cuestionó a Del Castillo y al Comandante General de la Policía por no hacer nada para evitar que los sectores movilizados porten dinamitas después que una persona resultó gravemente herida en La Paz; asimismo, cuestionó que los efectivos del orden hagan uso excesivo de gases lacrimógenos.

“Él no debería estar en la instancia de hacer represión y hacer uso excesivo de agentes químicos, por eso digo que él podría ser uno de los enemigos internos (…); entonces, yo me refiero a que los internos siempre existieron dentro de las filas del MAS-IPSP y los externos son la oposición”, afirmó el parlamentario.

“Hay intereses internos y externos para desestabilizar a nuestro gobierno democráticamente electo, así que no podemos perder de vista la unidad del pueblo como condición indispensable para avanzar”, remarcó Arce.

En la víspera el ministro de Gobierno calificó como una “organización criminal” de alcance internacional a los detenidos de Adepcoca y los exhibió pese a que está prohibido de acuerdo a la ley.

“Ha cometido un error porque al fin y al cabo ellos no son delincuentes, porque solo al delincuente se lo puede presentar, pero cuando son delincuentes avezados y con un prontuario largo; entonces, él debería mantener la reserva y hacer las investigaciones como corresponde y precautelar siempre los derechos humanos de cada persona”, complementó.

En relación a que la Policía violó un domicilio en la zona de Villa El Carmen para aprehender a cocaleros, el diputado aclaró que nadie puede ingresar por la fuerza sin contar con una orden judicial.

