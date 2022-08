El Gobernador de Santa Cruz dice que el ataque a la casa del alcalde Fernández es un ‘autoatentado’

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, descartó ser el responsable del ataque mediante un grupo de choque a la vivienda del alcalde cruceño, Jhonny Fernández, y consideró que en realidad hubo un “autoatentado”.

“Sencillamente usted (alcalde Jhonny Fernández) le dio el vehículo a los delincuentes contratados para que hagan su autoatentado y, encima, hacerlo delante de toda la ciudadanía, esa camioneta ha actuado de la peor forma”, dijo consultado al respecto.

De acuerdo con la denuncia del alcalde cruceño, el ataque ocurrió en horas de la mañana cuando se encontraba su hija en estado de gestación al interior del inmueble al igual que otras dos menores de edad.

Imágenes que circulan en redes sociales se pueden apreciar que una camioneta blanca se encontraba en el lugar donde ocurrió el ataque. Funcionarios de la comuna denunciaron el robo del vehículo ante la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) horas después.

“La gente no le cree, no subestime la inteligencia del pueblo cruceño, están las tomas de las filmaciones en pleno acto que hubo en su casa, está la camioneta de la Alcaldía, deje de mentirle al pueblo cruceño, ya la gente sabe que es un traidor y lo que diga no va a cambiar, deje de seguir buscando como amenazar al pueblo, enfrentarlo y sacar delincuentes”, sostuvo Camacho.

El alcalde cruceño responsabilizó al gobernador de ser el responsable de los ataques e instó a que se deponga la violencia y se respete a quienes están en contra del paro. Su hija formalizó una denuncia ante la Policía.

Según Camacho, Fernández, está “desesperado” y lo consideró un “irresponsable” por sus actos y la presunta “traición” a la ciudad por no apoyar la medida de presión que demanda la realización del Censo Nacional en 2023.

